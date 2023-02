Turquie: un nouveau séisme fait six morts

Six personnes sont mortes dans un nouveau séisme de forte puissance qui a secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45.000 morts dans les deux pays.

Près de 300 personnes ont également été hospitalisées, dont 18 dans un état grave dans cette province turque, selon le dernier bilan de l’agence publique de secours Afad.

Ce nouveau séisme d’une magnitude de 6.4, considéré comme une réplique de celui du 6 février par les sismologues, est survenu à 20H04 (17H04 GMT) lundi, suivi de 90 répliques, dont l’une de magnitude 5,8, selon l’Afad, a rapporté Le Point.

Simultanément, au moins 150 personnes ont été blessées dans la région d’Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, ont annoncé les Casques blancs, secouristes qui opèrent en zones rebelles en Syrie.

Parmi les morts figurent trois personnes qui avaient voulu retourner dans leurs appartements endommagés pour y récupérer des affaires et s’y sont faites piéger, a précisé l’Afad qui a appelé les habitants sinistrés à ne surtout pas tenter de regagner leurs domiciles, même brièvement.

Selon Tayyip Erdogan, plus de 118.000 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés par le séisme qui ébranlé le pays le 6 février dernier.

A trois mois de la date – toujours maintenue à ce stade – du 14 mai pour les élections présidentielle et législatives, le chef de l’Etat qui sera de nouveau candidat a promis la construction de 200.000 logements.