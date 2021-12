Turquie: Une tentative d’assassinat d’Erdogan déjouée sur fond de crise économique

Les services spéciaux turcs ont annoncé avoir déjoué une tentative d’attentat sur Recep Tayyip Erdogan alors que son pays est secoué par une crise économique qui voit l’inflation monter et la livre turque perdre 30% de sa valeur en un mois.

Les services spéciaux turcs ont annoncé avoir désamorcé une bombe placée sous une voiture de police dans la ville de Siirt en marge d’un rassemblement populaire auquel le Président Recep Tayip Erdogan participait. L’information a été confirmée par Hamza Dag, vice-président du parti de la justice et du développement (AKP) au micro de CNN Turk.

“Un engin explosif a été placé sous la voiture d’un policier travaillant à Mardin, il y avait un plan pour le faire sauter à son arrivée a Siirt. Ils voulaient perturber le rassemblement. Il y a ceux qui essaient de détruire l’environnement pacifique.”

Selon la chaîne CNN Turk, le mécanisme placé sous le véhicule a été découvert le matin et l’information n’a été rendue publique qu’après le rassemblement afin d’éviter toute panique.

Une équipe de déminage est intervenue afin de désamorcer la bombe et une enquête a été ouverte afin de retrouver les suspects.

Un contexte économique difficile

La Turquie est frappée depuis ces derniers mois par une crise économique qui se manifeste par une forte inflation et une dévaluation de la livre turque. En un mois, celle-ci a perdu 30% par rapport au dollar et l’inflation atteint 21%, soit quatre fois les objectifs prévus par le gouvernement. C’est dans ce contexte que mercredi 1er décembre, Recep Tayyip Erdogan a limogé son ministre des Finances Lutfi Elvan et remplacé ce dernier par Nurredin Nebati. Il faut noter qu’il s’agit du troisième ministre des Finances en deux ans. En effet, Berat Albaryak a dû démissionner en 2020 pour des raisons de santé avant d’être remplacé par M.Elvan. Ainsi, le salaire minimum truc (2.825,90 livres) qui valait 364 euros en janvier dernier n’en vaut plus que 182 euros à l’heure actuelle.