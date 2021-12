Un Algérien décède dans un commissariat en Belgique

Un autre drame vient de toucher un ressortissant Algérien établi en Belgique.

Selon des médias belges, un ressortissant algérien dénommé « Amine Berkane » agé de 26 ans, est décédé dans une cellule d’un commissariat de police a Bruxelles.

Le jeune originaire de Tipasa qui a été interpellé le 12 décembre 2021 suite a un vol simple, a été retrouvé mort dans sa cellule. Il aurait fait une overdose de médicaments selon les premiers éléments d’enquête avancés par la Dernière Heure.

« Le 13 décembre 2021 vers 14h, les services de police responsables des cellules de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, rue Royale, se sont inquiétés de l’état d’une personne ayant été arrêtée la veille. Ils ont directement appelé une ambulance. A leur arrivée, les ambulanciers ont commencé un massage cardiaque et ont fait appel au SMUR, qui a malheureusement constaté le décès vers 15h. Après vérification, il s’est avéré que la victime avait vu un médecin avant d’être écrouée. Ce dernier avait attesté qu’elle ne nécessitait plus de recevoir de soins médicaux et qu’elle pouvait être placée en cellule», confirme le parquet de Bruxelles.

Selon les médias belges, le procureur a notamment demandé l’analyse des images de vidéosurveillance de la cellule du commissariat.

Un magistrat a fait le déplacement sur les lieux du drame en compagnie d’un médecin légiste et du comité permanent de contrôle des services de police.

Un autre Algérien décédé dans les mêmes circonstances

Le décès n’est pas sans rappeler celui de Ilyes Abbedou, un Algérien de 29 ans qui était en séjour illégal en Belgique. Le quasi-trentenaire est décédé en janvier dernier, lui aussi dans le complexe cellulaire de la rue Royale, a Bruxelles.

Ilyes Abbedou avait été interpellé le 18 janvier dernier suite a un vol a l’étalage commis dans un magasin de prêt-a-porter du centre commercial Docks Bruxsel.