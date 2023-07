Un fromage Algérien parmi le top 50 mondial

El Kemariya, un fromage traditionnel algérien figure dans la 36e place d’une liste des 50 meilleurs fromages de chèvre dans le monde.

C’est dans le site « Taste Atlas », spécialisé que le public a rendu son verdict.

La même source indique que le produit algérien Appelée takamarite, kemariya est un fromage blanc naturel fabriqué dans la wilaya de Ghardaïa.

« kemariya est une variété de fromage blanc lisse qui est traditionnellement fabriqué avec du lait de chèvre en suivant d’anciennes méthodes traditionnelles qui consistent à chauffer un mélange de lait cru et de sel jusqu’à ce qu’il commence à coaguler, puis à remuer et à égoutter la combinaison jusqu’à 24 heures avant que le produit final prenne sa forme ronde et aplatie »,ajoute la même source.