Un nostalgique de l’Algérie française nommé vice-président du groupe d’amitié franco-algérien!

La nomination d’un nostalgique de l’Algérie française au poste de vice-président du groupe d’amitié France-Algérie a donné lieu à une vive polémique tant en Algérie qu’en France.

« J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que j’ai été nommé vice-président du groupe d’amitié France-Algérie par le bureau de l’Assemblée nationale ! Cette nomination est le symbole de mon intérêt particulier pour les relations franco-algériennes. », a déclaré José Gonzalez, député du parti de l’extrême droite le Rassemblement national (RN) dans un tweet.

«Un nostalgique de l’Algérie française et un défenseur de l’OAS. Cette nomination est une honte et une insulte», a réagit dans la foulée Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale française, selon Jeune Afrique.

« Cette nomination par le bureau de l’Assemblée nationale est hautement emblématique de la légendaire et désastreuse bonne conscience coloniale et postcoloniale française, commente de son côté l’historien Fabrice Riceputi. Elle est un symptôme parmi d’autres d’une véritable aphasie postcoloniale, d’une incapacité à reconnaître la réalité de la colonisation et de la guerre coloniale d’Algérie, pourtant fort bien connue. »

On ignore encore si, dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein du groupe d’amitié entre les deux pays, José Gonzalez aura l’occasion de retourner un jour en Algérie. Ce qui semble à peu près certain, c’est qu’il n’y sera pas le bienvenu.

Installé en 2013

Il est utile de rappeler que le groupe parlementaire d’amitié algéro-français a vu le jour il y a dix ans, en 2013.

Le groupe parlementaire d’amitié algéro-francais a été installé au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) et constituera un outil pour le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays et les deux peuples.

L’ancien vice-président de l’APN, Mohamed Djemai, a présidé la cérémonie d’installation du groupe à la tête duquel le député Belkacem Bellabas du parti du Front de libération nationale (FLN) a été désigné.