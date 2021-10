Un policier français demande de tuer la population: Darmanin demande des comptes

L’opinion concernant les forces de l’ordre exprimée par l’adjoint au maire de Cachan, Dominique Lanoë (LFI), n’a plu ni aux syndicats de police, ni a l’exécutif. Gérald Darmanin a demandé dans un courriel a l’édile de rendre des comptes.

Les propos retentissants ont été prononcés durant une session du conseil municipal de Cachan (Val-de-Marne), le 30 septembre.

“Je croyais que le but de la police c’était protéger la population, c’était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer. Parce que c’est ça la signification en bon français courant”, a estimé Dominique Lanoë, adjoint au maire.

Mise en ligne, la séquence montre l’élu LFI couper son micro après sa déclaration, alors que d’autres participants a la réunion souhaitent vérifier s’ils ont bien entendu sa phrase. Après un problème global de micro, un élu quitte le conseil, tandis que la maire, Hélène de Comarmond, reste imperturbable.Au moment où la question de doter ou pas la police municipale d’armes létales est toujours en discussion, la scène a suscité une grande indignation de la part des syndicats de police et de plusieurs personnalités politiques.

Les associations Alliance-Police Nationale et le SCPN ont dénoncé des propos “calomnieux” et “inadmissibles”.

Pour contrer Dominique Lanoë, l’attentat du Bataclan et l’incident a la basilique Notre-Dame de Nice ont été notamment évoqués.