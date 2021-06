Une cargaison de blé russe en route vers l’Algérie

Une première depuis 2016

L’Algérie serait sur le point d’importer quelque 28 000 tonnes de blé russe.

Une responsable russe a confié a l’agence Reuters qu’une cargaison du blé de ce pays de l’Europe de l’Est sera acheminée vers l’Algérie a partir d’un port situé a la Mer du Nord. Selon lui, c’est une première cargaison du blé russe que reçoit l’Algérie depuis décembre 2016.

La Russie est faut-il le souligner un des plus gros pays exportateurs du blé au monde qui envisage de conquérir le marché algérien qui est considéré un des importateurs qui n’a plus importé du blé de ce pays depuis plus de quatre ans.

Si le blé russe et celui de la Mer du Nord sont suggérés pour être importés, les critères exigés par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) font que des importateurs redoutent l’offre russe.

Des opérateurs se demandent comment se fera le contrôle cette marchandise par l’OAIC qui avait, faut-il le rappeler, rejeté des cargaisons de blé français et canadien.

Le ministre de l’Agriculture avait, lui, affirmé il y a quelques jours que des cadavres de deux animaux étaient découverts dans une cargaison de blé en provenance de France.