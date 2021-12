Une cellule terroriste activant au profit de “Rachad” démantelée a Oran

Une cellule terroriste activant au profit de l’organisation terroriste “Rachad” a été démantelée par les services de la Gendarmerie nationale d’Oran.

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre les actions subversives visant la sécurité et la stabilité de notre pays, les services de la Gendarmerie nationale d’Oran/2e RM, ont procédé au démantèlement d’une cellule terroriste activant au profit de l’organisation terroriste Rachad”, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

“Cette opération de qualité s’est soldée, a précisé la même source, par l’arrestation de neuf (09) individus dont des membres dangereux, et leur présentation devant le procureur de la République prés le tribunal de Gdyel a Oran, qui a ordonné la mise en détention provisoire de six (06) d’entre eux, et la mise sous contrôle des trois (03) autres”.

Selon le communiqué du MDN, “les mis en cause sont poursuivis pour ralliement a une organisation terroriste qui vise la sécurité de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité des institutions, ainsi que pour l’utilisation des technologies de la communication et de l’information a des fins d’enrôlement d’individus, de soutien aux actions criminels de cette organisation et la diffusion de ces idéologies extrémistes a travers des publication subversives et de propagande susceptibles de nuire a l’intérêt suprême et la défense nationale”.

“Cette opération intervient dans la dynamique des efforts fournis, sans répit, par les services compétents de l’Armée nationale populaire a l’effet de venir a bout de tous les moyens de soutien et de logistique au terrorisme et au crime organisé multiforme, et d’assurer la sécurité et la stabilité de notre pays et la sauvegarde de notre unité nationale”, a affirmé le MDN.