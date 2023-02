Une étrange sphère en métal s’échoue sur une plage au Japon (VIDEO)

Une sphère en métal d’1,5 mètre de diamètre a été trouvé à Hamamatsu au Japon.

Depuis mardi 21 février, elle est devenue le centre de l’attention des autorités et des habitants de cette ville côtière japonaise, a rapporté Huffingtonpost.

Et les théories sur l’origine de cette sphère métallique vont bon train. Tantôt ballon espion, célèbre boule de cristal du manga Dragon Ball, ou encore ovni, même les autorités ne savent pas exactement déterminer ce qui a échoué sur la plage d’Enshu. D’ailleurs la police a restreint l’accès à un rayon de 200 mètres.

Plus bouée que ballon espion

Des démineurs sont intervenus pour examiner l’intérieur de la boule aux rayons X, selon The Guardian, ils assurent qu’elle ne va pas exploser puisqu’elle est creuse. Des photos ont même été envoyées aux gardes-côtes et aux autorités japonaises pour faire des examens plus approfondis.

Mais sur cette étrange sphère, qui a l’air d’avoir été abîmé par la rouille, on observe également deux sortes d’anneaux d’après Vice News qui cite Asahi News (média japonais). Il s’agit probablement d’une bouée qui permettait d’amarrer des bateaux.