Une femme a trottinette meurt dans une collision avec un poids lourd

Une femme circulant a trottinette est décédée dans une collision avec un poids lourd a La Gorgue en région Hauts-de-France.

Ce mercredi, vers 7 h 20, les pompiers de Merville et d’Estaires ont été alertés d’un grave accident impliquant une personne roulant a trottinette et un poids lourd, a rapporté La Voix du Nord. Les faits se sont produits a la jonction de la rocade Merville-La Gorgue et du Grand Chemin, en direction de La Bassée.

La victime, une femme originaire de Lestrem, agée de 37 ans, est décédée. Travaillant dans une société d’intérim de nettoyage, la mère de famille rentrait vers son domicile. Pour une raison encore a déterminer, une collision s’est produite avec un poids lourd engagé dans le rond-point.

Le conducteur travaillant pour une entreprise du Pas-de-Calais, très choqué, est en train d’être entendu par la gendarmerie. Son camion est actuellement immobilisé pour les besoins de l’enquête.

Le poids lourd est immobilisé pour permettre a la gendarmerie d’effectuer des relevés et de retracer le déroulement du drame.