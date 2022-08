Une fillette de 20 mois meurt après des chutes de grêle

Une fillette de 20 mois est morte a Gérone en Espagne après avoir été blessée a la tête par un grêlon.

Une conséquence dramatique des chutes de grêle en Espagne. Ce mardi, dans la province de Gérone en Catalogne, une fillette de 20 mois est morte après avoir été blessée a la tête par un grêlon, a rapporté BFMTV. Le quotidien espagnol El Pais relève que la région a été marquée par des intempéries d’une violence inédite, avec des grêlons dépassant les 10 centimètres de diamètre par endroits.

Cette tempête, qui est la plus importante depuis 20 ans en Catalogne, a fait plusieurs blessés, s’ajoutant aux dégats matériels considérables sur la commune de la Bisbal d’Emporda notamment. Le centre de soins de la ville a reçu au total plus d’une vingtaine de personnes souffrant d’ecchymoses et de blessures. L’enfant de 20 mois avait quant a elle été transférée directement a l’hôpital de Gérone, où elle est décédée tard dans la nuit de mardi.