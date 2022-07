Une jeune policière de 28 ans tente de se suicider

Une jeune fonctionnaire de police a tenté de se donner la mort au sein du commissariat de Levallois ce vendredi matin.

Quelques heures après son geste, les raisons qui ont conduit cette femme de 28 ans a tenter de se suicider restaient inconnues, a rapporté Le Parisien. «Elle n’a pas de problème relationnel au travail, confie un proche de l’affaire. Et on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle, c’est une femme discrète.»

Gardien de la paix, la fonctionnaire de police, venue du Sud-Ouest de France, avait rejoint Levallois il y a un peu plus d’un an. Tout semblait se passer normalement et sans problème au travail.

« Elle devrait s’en sortir »

C’est dans le vestiaire du commissariat que la jeune femme a retourné son arme de service contre elle. Elle s’est tiré une balle dans la poitrine. Voulait-elle vraiment viser le cœur? A-t-elle modifié la position du Sig Sauer au dernier moment? A ces questions, les enquêteurs du service départemental de police judiciaire espèrent trouver des réponses lorsqu’ils pourront interroger la jeune femme, hospitalisée et inaudible pour le moment. « Elle devrait s’en sortir », selon un proche de l’affaire.

Les enquêteurs n’ayant pas trouvé de lettre témoignant du désespoir de la jeune femme, ils espèrent pouvoir l’interroger dès que possible pour comprendre ce qui l’a poussée a vouloir en finir avec la vie.