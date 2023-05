Une stèle géante, la plus grande au monde, de l’Émir Abdelkader sera érigée à Oran

La plus grande au monde. Une stèle géante de quelque 42 m de hauteur et d’un coût de 120 milliards de centimes sera érigée à Oran en hommage à l’Émir Abdelkader.

C’est ce qu’a déclaré le wali d’Oran Saïd Sayoud lors d’une rencontre d’évaluation avec des cades du ministère de l’Intérieur.

Selon le premier responsable de la wilaya, le chef de l’Etat a donné des instructions pour la réalisation de la stèle, ajoutant que l’enveloppe destinée à la construction de ce monument et d’un musée a été reçue par la wilaya, dont les travaux devraient être achevés avant fin 2024.

“La statue sera de 42 m de hauteur, a souligné Sayoud, et sera plus grande et plus haute que celle de Rio de Janeiro au Brésil qui mesure 39 m de hauteur”.

Quant au montant de réalisation du projet, le wali a dit qu’il était estimé à 120 milliards de centimes, précisant que la stèle sera équipée d’une épée lumineuse qui indiquera la direction de la Qibla (La Qaâba) et que son cheval sera appuyé par cinq (5) supports en référence aux cinq piliers de l’Islam.