Vaccin anti-Covid 19: une campagne vaccinale vendredi à travers 13 mosquées d’Alger

Une campagne vaccinale contre la Covid-19 est prévue, après la prière du vendredi a Alger, a travers 13 mosquées réparties sur 10 communes de la wilaya, a annoncé, jeudi, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus et en coordination entre la direction de wilaya du secteur et la direction de la santé et de la réforme hospitalière d’Alger, une campagne de vaccination contre la Covid-19 sera organisée après la prière du vendredi (demain), au niveau de 13 mosquées relevant de 10 communes de la capitale, précise la même source.

Il s’agit de quatre mosquées situées dans le périmètre de la Place des Martyrs (commune de la Casbah), entre autres Ketchaoua et Djamaâ El Kabir, ainsi que des mosquées réparties sur les communes de Dar El Beida, Hraoua, Ouled Chebel, Ain Benian, Cheraga, Zeralda, Dely Ibrahim, Hammamet et Ouled Fayet.

Le ministère invite les citoyens à se rendre aux mosquées concernées pour se faire vacciner, tout en respectant les mesures préventives contre la propagation de ce virus.