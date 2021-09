Vaccination des enfants contre le Covid: un épidémiologiste vous en dira plus

Rentrée scolaire

Vacciner les enfants contre le Covid-19, c’est un sujet sur lequel le conseil scientifique du ministère de la Santé se penche actuellement, a déclaré le docteur Hamza Rouabeh, spécialiste en épidémiologie et en médecine préventive a la Direction de la santé de Sétif.

Le médecin a insisté ,dans une interview accordée a la radio régionale de Sétif, sur la nécessité a ce que les parents veillent au respect du calendrier national de vaccination afin d’éviter une éventuelle réapparition de certaines maladies.

Par ailleurs, il a attiré l’attention et des parents, et des personnels de l’éducation et professeurs quant aux complications que pourrait entraîner le port du masque pendant plusieurs heures chez les petits enfants.

Dr Rouabeh a affirmé également que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuivra.

Selon lui, les sujets vaccinés contre le Covid se feront naturellement vacciner contre la grippe saisonnière avec un intervalle d’au moins quatorze (14) jours entre les deux vaccins.