Variant omicron : le flux de malades vers les hôpitaux ne cesse d’augmenter

Le nombre de contamination a la Covid19 augmente d’une manière inquiétante notamment avec l’apparition en Algérie du variant Omicron. Les spécialistes témoignent sur la surcharge des structures de santé et appellent au respect des mesures de protection pour éviter le pire.

Dans un reportage diffusé, ce dimanche, sur les ondes de la radio Chaine 3, le Pr Yacine Kheloui de l’hôpital de Blida fait état d’un débordement des services dédiés a la prise en charge des personnes atteintes par la Covid19. « On a pris la décision d’ouvrir le maximum de structures pour accueillir le flux de malades Covid qui ne cesse d’augmenter », affirme-t-il.

Cette flambée des cas est due essentiellement a la propagation du variant Omicron, explique, pour sa part, Merzouk Ghernaouat, chef de service pneumologie au CHU de Beni Messous.

Au niveau de l’hôpital Mustapha d’Alger on enregistre 5 a 7 décès par jour et de nombreux cas graves parmi les personnes non vaccinées sont traités dans les services de réanimation. Les spécialistes et les responsables réitèrent leurs appels au respect des mesures de protection et a se faire vacciner pour sortir rapidement de cette vague redoutable.