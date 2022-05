Variole du singe,’l’Algérie n’est pas a l’abri’, selon Dr Akhamouk

Avec l’émergence de la variole du singe, l’Algérie n’est pas a l’abri, alerte l’infectiologue, Elias Akhamouk.

L’activité infectieuse s’accentue de plus en plus depuis ces deux dernières décennies. Encouragées par les différentes imprudences de l’être humain, les pandémies a l’instar de la Covid-19, tuent aujourd’hui le plus grand nombre d’individus en un temps record. Avec l’émergence de la variole du singe, l’Algérie n’est pas a l’abri, alerte l’infectiologue, Elias Akhamouk.

Reçu ce mercredi matin dans l’Invité de la Rédaction de la Chaîne III de la Radio Algérienne, le Dr Elias Akhamouk prévient contre l’éventuel relachement dans la lutte contre ces épidémies. “Avec l’émergence de ces nombreuses maladies transmissibles, il est impératif d’installer des cellules de veille et de surveillance partout dans le pays”, appelle-t-il.

Selon le chef du service des maladies infectieuses a l’EPH de Tamanrasset, la prévention demeure l’ultime arme contre les épidémies et les pandémies, notamment la variole du singe qui guette le monde. Il explique qu’il faut “installer des filtres dans nos frontières, comme a été le cas pour la Covid-19, mais aussi former le personnel de santé dans la prise en charge et le diagnostic de cette maladie.”

Le spécialiste pointe du doigt les rumeurs qui circulent a travers le monde sur l’apparition de ces pathologies. “Il n’est pas normal de dire que ces virus sont une fabrication des laboratoires. Cela peut prendre beaucoup de moyens pour mener des enquêtes approfondies a travers un traçage génétique”, regrette-t-il.