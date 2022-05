VIDEO: Boudebouz rate son penalty, Saint-Etienne en Ligue 2 et graves scènes de violence!

Saint-Etienne, battu par Auxerre aux tirs au but (1-1, 5-4), synonyme de relégation en L2, a vu une partie des supporters de Geoffroy-Guichard envahir la pelouse et envoyer des fumigènes vers les tribunes.

Sitôt le tir au but de Birama Touré, le capitaine d’Auxerre, réussi, des centaines de spectateurs de Geoffroy-Guichard se sont rués sur la pelouse dans un chaos total après l’officialisation de la relégation de Saint-Etienne en L2: certains d’entre eux se sont dirigés vers la tribune présidentielle vers laquelle ils ont envoyé des fumigènes avant que les forces de l’ordre ne dispersent la foule avec du gaz lacrymogène pendant que les joueurs des deux équipes rentraient dans les vestiaires.

Notons que Ryad Boudebouz s’est vu le premier penalty ,lors de la série des tirs au but, repoussé par le gardien d’Auxerre. Ainsi, Saint-Etienne a été relégué puisque les tireurs auxerrois ont tous réussi les leurs (5-4).

Force est de noter que ces incidents se reproduisent en France 24 heures après la finale de Ligue des Champions au Stade de France émaillée par une mauvaise organisation ayant fait que le coup d’envoi de la partie soit donné 36 minutes plus tard que prévu.

Dimanche soir, l’AS Saint-Etienne a vécu un cauchemar. En effet, les supporters stéphanois ont envahi le terrain, jetant des fumigènes vers la tribune présidentielle et sur les acteurs encore présents sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Les forces de l’ordre ont dû intervenir a coup de gaz lacrymogène.

Saint-Etienne condamne les agissements de ses supporters

Après un premier communiqué de presse publié après la rencontre, où le club a annoncé des changements a venir, l’ASSE a régi une nouvelle fois dans la nuit. “En dépit d’un dispositif exceptionnel et renforcé, de près de 500 agents, de nombreux supporters ont envahi la pelouse au coup de sifflet final de la rencontre contre l’AJ Auxerre, regrette le club. Certains se sont rendus ensuite coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l’ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand. L’ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s’imposent”.

Echoroukonline / Agences