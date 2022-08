VIDEO: Macron se réjouit de “l’amitié” avec l’Algérie!

Emmanuel Macron lors de son voyage en Algérie les 25, 26 et 27 août 2022

Quelques heures après avoir quitté le sol algérien a l’issue de sa visite de trois jours, le président français Emmanuel Macron a publié, mardi matin, une vidéo sur son compte Twitter retraçant différentes étapes de son voyage en Algérie.

Dans la vidéo où on peut voir des images de sa conférence de presse qu’il a coanimée avec le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, sa visite a Djamaa El Djazaïr, au cimetière Saint-Eugène a Alger et la ville d’Oran, le locataire de l’Elysée y a ajouté un commentaire en arabe: “Vive l’amitié entre l’Algérie et la France”.

La MAE française commente l’escorte de l’avion de Macron par des chasseurs algériens

La ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna a salué l’escorte de l’avion du président français par des appareils militaires algériens en quittant l’Algérie a l’issue de sa visite de trois jours.

“Geste exceptionnel”, a commenté la cheffe de la diplomatie française.

“Et après la signature de la déclaration d’Alger par les deux chefs d’Etat, ce geste exceptionnel d’une escorte pour l’avion du Président de la République [Emmanuel Macron, ndlr] quittant l’espace aérien algérien a l’issue de sa visite”, a écrit la patronne du Quai d’Orsay sur son compte twitter.

VIDEO: Macron dans le QG du Disco Maghreb a Oran

Dans le cadre de la poursuite de sa visite de trois jours en Algérie, le président français Emmanuel Macron s’est rendu vendredi soir a Oran où il a été accueilli a son arrivée a l’aéroport international Ahmed Ben Bella par le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra.

Une occasion pour l’hôte de l’Algérie de faire une balade dans les rues de la capitale de l’ouest algérien et de faire une halte dans les locaux du Disco Maghreb où il a salué un groupe de jeunes algériens.

A sa sortie du QG du Disco Maghreb en compagnie du fondateur de la société Boualem Benhaoua, 68 ans, Emmanuel Macron a eu droit a des cris des jeunes qui scandaient: “One, Two, Three Viva l’Algérie”.