Voici les villes où il est le plus intéressant d’aller travailler en France

Selon le baromètre “Emploi et logement : le classement des villes où s’installer”, Orléans, Mulhouse et Rouen sont les trois métropoles les plus attractives.

La 4e édition du baromètre “Emploi et logement : le classement des villes où s’installer”, dévoilée par Le Parisien, pourrait vous aider à vous décider. Pour obtenir ce palmarès, le courtier Meilleurtaux et le site de recherche Meteojob ont passé au crible le nombre d’offres d’emploi en CDI par habitant, les prix de l’immobilier, le niveau du salaire médian… En croisant ces données, ils ont établi le classement des 31 villes les plus attractives de France à la mi-novembre 2022.

En tête de ce palmarès, on retrouve Orléans avec 4,81 offres d’emploi en CDI pour 100 habitants et un marché immobilier très attractif si l’on tient compte du salaire médian, aux taux d’intérêt et aux prix des biens. En deuxième position se classe Mulhouse, juste devant Rouen, qui complète le podium. “Leur point commun, c’est d’être soit proche de Paris, soit relié à la capitale en TGV”, souligne Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, auprès du quotidien francilien.

Dans la suite de ce classement, on retrouve Grenoble, Perpignan, Lille, Saint-Etienne, Metz, Aix-en-Provence et Lyon. Si le marché de l’emploi est moins attractif dans le chef-lieu des Pyrénées-Orientales, le pouvoir d’achat immobilier est quant à lui très intéressant. À l’inverse, dans des villes comme Lyon ou Lille, si le marché de l’emploi est plus dynamique, le salaire médian ne permettra pas de s’acheter des biens au-delà d’une trentaine de mètres.