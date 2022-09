Washington annonce de nouvelles ventes d’armes a Taïwan et suscite la colère de Pékin

Xi Jinping et Joe Biden en 2013.

Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle série de ventes d’armement a Taïwan, pour 1,1 milliard de dollars au total, alors que les tensions sont au plus haut avec la Chine qui considère l’île comme une partie de son territoire. De son côté, la Chine a menacé vendredi les Américains de “contre-mesures” s’ils ne renoncent pas a cette vente d’armes.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la vente pour 1,1 milliard de dollars d’armes a Taïwan, a laquelle la Chine, qui considère l’île comme une partie de son territoire, leur a immédiatement demandé de renoncer, menaçant de prendre des “contre-mesures”, a rapporté Europe 1. Cette nouvelle vente d’armes intervient un mois après une visite a Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui avait provoqué la fureur de Pékin. La Chine avait alors lancé les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de l’île.

Plus grosse vente d’armes américaines depuis l’arrivée de Biden

Le gouvernement américain a approuvé la vente a Taipei pour 355 millions de dollars de 60 missiles Harpoon capables de couler des bateaux de guerre, 100 missiles de courte portée Sidewinder (85,6 millions), capables d’intercepter des missiles ou des drones, et d’un contrat de maintenance du système de radars de Taïwan évalué a 665 millions, a précisé le département d’Etat dans un communiqué. Ces transactions “servent les intérêts économiques et de sécurité nationale des Etats-Unis en soutenant les efforts (de Taïwan) de moderniser ses forces armées”, a souligné la diplomatie américaine via un porte-parole

Il s’agit de la plus grosse vente d’armes américaines pour Taïwan depuis l’arrivée à la présidence de Joe Biden, en janvier 2021. Cette annonce intervient un jour après que les forces taïwanaises ont abattu un drone commercial non identifié, dans le cadre d’une série soudaine d’incursions qui ont semé la confusion sur l’île après la précédente démonstration de force de Pékin, qui a déclaré avoir tiré des missiles balistiques au-dessus de la capitale Taipei. Pékin a aussitôt exigé que Washington renonce a ces transactions, s’y déclarant “fermement opposée”, par la voix du porte-parole de l’ambassade de Chine a Washington, Liu Pengyu.

La Chine appelle les Etats-Unis a “révoquer immédiatement” les ventes d’armes a Taïwan, “de crainte qu’elles n’affectent davantage les relations avec les Etats-Unis, ainsi que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan”, a ajouté le porte-parole dans un communiqué. “La Chine prendra résolument des contre-mesures légitimes et nécessaires au vu de la situation”, a-t-il conclu. Depuis 2010, les Etats-Unis ont informé le Congrès de plus de 35 milliards de dollars de vente d’armes a Taïwan, a indiqué un porte-parole du département d’Etat, qui a approuvé ces transactions. Pour se concrétiser, ces ventes doivent recevoir l’aval du Congrès, qui est quasiment acquis, le soutien militaire a Taïwan bénéficiant d’un large soutien parmi les élus des deux bords.

Pelosi a Taïwan: Pékin convoque l’ambassadeur américain

La Chine a convoqué mardi l’ambassadeur américain a Pékin pour lui reprocher le voyage “choquant” de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a Taïwan, ont rapporté les médias d’Etat chinois.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng a exprimé de “fortes protestations” a propos de la visite de Mme Pelosi sur l’île, lors de son entretien avec l’ambassadeur Nicholas Burns.

“Cette démarche est extrêmement choquante et les conséquences seront extrêmement graves”, a déclaré M. Xie, cité par l’agence de presse officielle chinoise Xinhua. “La Chine ne restera pas sans réaction.” a-t-il ajouté.

Le voyage de Mme Pelosi, le représentant élu américain le plus important a se rendre a Taïwan depuis 25 ans, a accru la tension entre les deux plus grandes économies du monde, Pékin le considérant comme une provocation majeure.

Xie a averti que les Etats-Unis “paieront le prix de leurs propres erreurs” et a exhorté Washington a “corriger immédiatement ses erreurs, à prendre des mesures pratiques pour annuler les effets négatifs causés par la visite de Mme Pelosi a Taïwan”, a rapporté Xinhua.

Mme Pelosi a atterri a Taïwan mardi soir, en dépit d’une série d’avertissements de Pékin.

L’armée chinoise a déclaré qu’elle s’était placée en “état d’alerte élevé” et qu’elle “lancerait une série d’actions militaires ciblées en réponse” a la visite.