Yaourt, paté de volaille, corned-beef…désormais suspendus a l’importation

Ministère de l’Agriculture

Le ministère de l’Agriculture a établi une nouvelle liste de produits suspendus a l’importation a compter du 1er de ce mois.

Dans une note de la Direction des services vétérinaires adressée aux opérateurs économiques, importateurs d’animaux, de produits animaux et/ou a l’origine animal, il a été décidé de suspendre a titre conservatoire un certain nombre de produits entre autres “le thon et produits de la pêche en conserve, paté de volaille, yaourt, crème glacée et crème dessert, corned-beef…”.

Il s’agit de:

1- Thon et produits de la pêche en conserve

2- Mortadelle de poulet

3- Paté de volaille

4- Yaourt, crème glacée et crème dessert

5- Jaune d’œuf liquide

6- Laine et poils de chameau

7- Produits cuits et semi-cuits a base de viande blanche et rouge (produits de charcuterie)

8- Corned-beef

9- Appats vivants destinés a la peche

“Les produits cités ci-dessus, embarqués avant cette date et/ou arrivés au poste frontière feront l’objet d’examen du dossier”, peut-on lire dans la même note.