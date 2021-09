YouTube censure les critiques visant les vaccins autorisés

En expliquant sa décision par la protection des vaccins approuvés et la volonté de contrer la désinformation sur ce sujet, YouTube annonce avoir durci sa politique de lutte contre les contenus anti-vaccins, une journée après avoir bloqué la chaîne de RT en allemand, l’accusant d’intox sur le Covid-19.

YouTube a fait savoir ce mercredi 29 septembre l’élargissement de sa politique de lutte contre les contenus anti-vaccins, indiquant que depuis l’année dernière, la plateforme avait déja bloqué plus de 130.000 vidéos a propos du Covid-19. Cette annonce a été faite le lendemain de sa décision de rendre inaccessible le contenu de la branche allemande de Russia Today, notamment son programme Der Fehlende Part.

Parmi les critères qui pourraient mener a la suspension ou au blocage figurent les fausses déclarations comme dire que les vaccins approuvés peuvent causer un préjudice important aux personnes vaccinées.

“Le contenu qui prétend faussement que les vaccins approuvés sont dangereux et causent des effets chroniques sur la santé, affirme que les vaccins ne réduisent pas la transmission de la maladie, ou qui contient des informations fausses sur les substances contenues dans les vaccins sera supprimé”, indique YouTube sur son blog.

De plus, il est ajouté que les allégations comme quoi les vaccins approuvés causent l’autisme, le cancer ou l’infertilité, ou que via les substances qui les composent, il est possible de traquer les personnes vaccinées, feront aussi l’objet de suppressions.

Et les exceptions?

Alors que les débats scientifiques sont toujours en cours sur le Covid et le développement de la pandémie, YouTube précise néanmoins qu’il sera laissé la possibilité d’avoir des conversations sur ce sujet, ainsi que de divulguer les informations sur les nouveaux essais scientifiques a venir. Qui plus est, les témoignages sur sa propre expérience avec tel ou tel vaccin seront également autorisés, tant qu’ils ne contredisent pas les autres directives de la politique de l’entreprise sur la maladie.

“Compte tenu de l’importance des discussions et des débats publics pour le processus scientifique, nous continuerons de permettre le contenu sur les politiques de vaccination, les nouveaux essais de vaccins et les succès ou échecs historiques sur YouTube. Les témoignages personnels relatifs aux vaccins seront également autorisés”.

Pas uniquement le Covid

L’entreprise américaine explique en outre que les sanctions et blocages pourraient concerner non seulement la désinformation sur le Covid, mais aussi des remèdes ou d’autres maladies, quand les informations présentées sont fausses.

“Nos directives interdisent déjà certains types de désinformation médicale. Nous avons depuis longtemps supprimé le contenu qui favorise les remèdes nocifs, comme dire que la térébenthine peut guérir les maladies”, précise YouTube.

“Nos politiques ne couvrent pas seulement les vaccinations de routine spécifiques comme la rougeole ou l’hépatite B, mais s’appliquent également aux déclarations générales sur les vaccins”, ajoute la plateforme.

Le blocage de RT en allemand

YouTube a justifié sa décision en avançant que RT avait violé sa politique d’information sur les sujets liés au Covid. Suite à un premier bannissement, la chaîne a alors tenté d’émettre via un canal secondaire, a affirmé un porte-parole de la plateforme au Deutsche Welle.