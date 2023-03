Zitouni: libération des conteneurs bloqués aux ports

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé lundi qu’ “il n’existe pas de problème de pénurie des matières premières de large consommation en Algérie”, considérant que “la problématique relève d’un dysfonctionnement au niveau de la distribution et de son organisation.”

Invité au Forum de la Chaîne I, Zitouni a révélé que son département ministériel avait adopté un certain nombre d’améliorations dans le plan d’action afin d’atteindre les objectifs fixés par l’Etat pour assurer une production abondante, une bonne distribution et un contrôle du marché.

Le ministre du Commerce a tenu à préciser les missions prioritaires confiées à la tutelle, à savoir outre le contrôle et l’organisation du marché national, “la bonne distribution des matières consommables, la veille sur la santé du citoyen et s’assurer de la comestibilité de ces matières, ainsi que le développement du commerce extérieur et la numérisation du secteur”.

Des priorités selon lesquelles, son département s’est engagé dans le processus d’amélioration de la stratégie au niveau national afin d’atteindre les objectifs fixés, a-t-il laissé entendre.

Le ministère du Commerce s’appuie, explique-t-il, sur une approche qui considère les commerçants et les opérateurs économiques comme des partenaires dans le processus économique, et tient également compte du fait que ces deux maillons constituent le socle dans le processus commercial.

Une base solide soutenue, selon lui, par l’usine et les hommes d’affaires, en plus des principaux partenaires de la société civile et des acteurs de la chaîne du commerce, à l’instar des associations des Consommateurs et des Professionnels.

L’invité du Forum, rappelle, dans le même contexte, que le ministère du Commerce intervient comme un “acteur” œuvrant pour surmonter tous les défis et difficultés auxquels sont confrontés les autres acteurs de la chaine économique, citant le blocage des matières premières au niveau des ports algériens. Le ministre a rappelé, à ce propos, la décision de débloquer un ensemble de conteneurs contenant les matières de base à l’industrie agroalimentaire stationnés depuis un temps.