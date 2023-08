Zuckerberg répond aux provocations: “Si Elon Musk devient sérieux, il sait comment me joindre”

Le week-end a encore été marqué par des échanges peu amènes entre les deux milliardaires [Mark Zuckerberg et Elon Musk, ndlr] autour d’un combat qui peine à se réaliser.

Elon Musk est désormais un devenu un véritable maître dans l’art de la provocation. Mais cette fois, il a fini par lasser son rival. Dans un message publié sur le réseau social Threads, ce dimanche, Mark Zuckerberg estime qu’il “est temps de passer à autre chose” concernant le combat de MMA annoncé.

La réponse de Zuckerberg aux nouvelles provocations de Musk

“Je pense que nous pouvons tous convenir qu’Elon n’est pas sérieux et qu’il est temps de passer à autre chose” écrit-il. “J’ai proposé un vrai rendez-vous. Dana White (le patron de la franchise principale de MMA, ndlr) a proposé d’en faire une compétition réglo et caritative. Elon ne confirme pas de date, puis dit qu’il a besoin d’une intervention chirurgicale et demande maintenant de faire une round d’entraînement dans mon jardin à la place”, selon BFMTV.

“Si Elon devient sérieux au sujet d’un vrai rendez-vous et d’un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux” a-t-il tranché.

“Bruce Lee des temps modernes”

Plutôt dans la journée, le patron de X (anciennement Twitter) a dévoilé un nouvel échange de messages entre les deux milliardaires.

En réalité, c’est son biographe Walter Isaacson qui a dévoilé une capture d’écran de cet échange. Mais Elon Musk s’est empressé de partager à son tour la capture d’écran qui coupait, à son grand dam, sa nouvelle pique envoyée à Mark Zuckerberg.

“Tu veux faire un combat d’entrainement chez toi, la semaine prochaine?” demande ainsi Musk à Zuckerberg, dans un premier message à une date qui n’est pas précisée. “Si tu veux toujours faire un véritable combat de MMA, alors tu devrais t’entrainer et me faire savoir quand tu es prêt” lui répond Zuckerberg.

“Je ne veux pas continuer à promouvoir ce qui n’arrivera jamais. Tu devrais donc te décider à le faire et le faire rapidement ou nous alors devrions passer à autre chose” affirme encore le patron de Meta.

“Je serai à Palo alto lundi. Battons-nous dans ton octogone” répond Musk, avant d’enchaîner sa nouvelle provocation:

“Je ne me suis pas beaucoup entraîné, excepté un petit combat avec Lex Fridman (un podcasteur, pratiquant de MMA, ndlr) aujourd’hui. Même si je pense que c’est peu probable, compte tenu de notre différence de taille, peut-être es-tu un Bruce Lee des temps modernes et que tu vas gagner d’une manière ou d’un autre.”

Beaucoup moins bavard que son rival, Mark Zuckerberg a finalement réagi à cette énième provocation de Musk sur Threads. Samedi, celui qui a installé un octogone dans son jardin, s’est contenté de rappeler que tout ce qu’il ne confirme pas personnellement ne vaut pas accord avec Musk.