وصلت ظهر الجمعة، إلى الجزائر النائب سميرة ضوايفية، التي شاركت في رحلة سفينة "زيتونة" لكسر الحصار عن غزة، وتعرضت رفقة ناشطات أخريات للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت صفحة حركة مجتمع السلم، على موقع "فايسبوك"، "الحمد لله وصول بطلة الجزائر الأستاذة سميرة ضوايفية الى مطار الجزائر الدولي".
كما أعلن الحزب تنظيم استقبال على شرف هذه البرلمانية بمقر الحركة السبت، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية تتحدث فيها عن هذه الرحلة.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحركة في بيان له على صفحته، أن ضوايفية "نقلت محبوسة في طائرة من تل أبيب إلى فرنكفورت في ألمانيا، وحين وصلت إلى ألمانيا منعت من النزول مع المسافرين وتم التعامل معها كأنها مسجونة، حيث حجزت وثائقها ثم وضعت في أول طائرة نحو الجزائر".
كما نشرت صفحة البرلمانية أن "الساعات الأخيرة في هذه الرحلة كانت صعبة للغاية وكانت محاولات ابتزاز واستدراج و ضرب تحالف اسطول الحرية من الداخل..و لكن هيهات".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1قرار لوالي المدية بغلق ملبنة النائب "سبيسيفيك"
2الأئمة يتهمون جمعية العلماء بإثارة الفتنة في عاشوراء!
3صدمة وسط الأساتذة في عيدهم العالمي
4نزيف في قطاع التربية لم يسجل منذ الإستقلال
5شلل وطوابير في مراكز البريد تزامنا مع إطلاق الدّفع الإلكتروني!
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الزّكاة.. قضية أمّة بأكملها
سليم قلالة
أشراف هذا البلد والأحق بقيادتها
ياسين معلومي
لاعبو "الخضر".. تحملوا مسؤولياتكم
عبد الناصر
رأس الحربة!
عمار يزلي
تصدير الحمير إلى الصين!
محمد سليم قلالة
لماذا لا نتقدّم؟ وما الذي نبغي أن نفعل؟
محمد الهادي الحسني
سليم كلالشة
عبد القادر فضيل
ماننتظره من اللجنة الوطنية للمناهج
جمال لعلامي
لا والي .. لا وزير!
قادة بن عمار
لماذا لا يسقط سعداني؟!
الفيديو
المقصيون من السكن يعترضون موكب والي العاصمة ببئر توتة
ياهو متهمة بكشف كل حسابات مستخدميها لحكومة الولايات المتحدة
الحكومة ترمي بـ”كرة” النهوض بالقطاع السياحي إلى الخواص
لماذا أعلن الجيش السوري تقليص ضرباته الجوية على حلب؟
روسيا تنشر صواريخ "إس300" في محافظة طرطوس السورية
نقل مباشر لتدريبات المنتخب الوطني من سيدي موسى
"مجاهدة" بلا مأوى منذ الإستقلال
حفل زفاف في مدينة الحسكة يتحول إلى جنازة
هاني رجل الأعماق .. 36 مترا وثلاثة دقائق تحت الماء
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
نقلت في رحلة نحو ألمانيا بعد اعتقال ناشطات سفينة "زيتونة"
البرلمانية ضوايفية تصل الجزائر بعد اعتقالها في إسرائيل
عبد الرزاق/ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
وصلت ظهر الجمعة، إلى الجزائر النائب سميرة ضوايفية، التي شاركت في رحلة سفينة "زيتونة" لكسر الحصار عن غزة، وتعرضت رفقة ناشطات أخريات للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تغطيات ذات صلة
البرلمانية ضوايفية تصل الجزائر بعد اعتقالها في إسرائيل
عاشوراء تضيع بين ثلاثاء العلماء المسلمين وأربعاء الوزارة
بلخادم يخرج عن صمته ويرد على اتهامات عمار سعيداني
"خصوم" سعداني يردون
5 نقاط في "المقابلة الشفهية" للمقتصدين ونوابهم
ونشرت صفحة حركة مجتمع السلم، على موقع "فايسبوك"، "الحمد لله وصول بطلة الجزائر الأستاذة سميرة ضوايفية الى مطار الجزائر الدولي".
كما أعلن الحزب تنظيم استقبال على شرف هذه البرلمانية بمقر الحركة السبت، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية تتحدث فيها عن هذه الرحلة.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحركة في بيان له على صفحته، أن ضوايفية "نقلت محبوسة في طائرة من تل أبيب إلى فرنكفورت في ألمانيا، وحين وصلت إلى ألمانيا منعت من النزول مع المسافرين وتم التعامل معها كأنها مسجونة، حيث حجزت وثائقها ثم وضعت في أول طائرة نحو الجزائر".
كما نشرت صفحة البرلمانية أن "الساعات الأخيرة في هذه الرحلة كانت صعبة للغاية وكانت محاولات ابتزاز واستدراج و ضرب تحالف اسطول الحرية من الداخل..و لكن هيهات".