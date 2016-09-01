نقلت في رحلة نحو ألمانيا بعد اعتقال ناشطات سفينة "زيتونة" البرلمانية ضوايفية تصل الجزائر بعد اعتقالها في إسرائيل

وصلت ظهر الجمعة، إلى الجزائر النائب سميرة ضوايفية، التي شاركت في رحلة سفينة "زيتونة" لكسر الحصار عن غزة، وتعرضت رفقة ناشطات أخريات للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت صفحة حركة مجتمع السلم، على موقع "فايسبوك"، "الحمد لله وصول بطلة الجزائر الأستاذة سميرة ضوايفية الى مطار الجزائر الدولي".

كما أعلن الحزب تنظيم استقبال على شرف هذه البرلمانية بمقر الحركة السبت، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية تتحدث فيها عن هذه الرحلة.

وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحركة في بيان له على صفحته، أن ضوايفية "نقلت محبوسة في طائرة من تل أبيب إلى فرنكفورت في ألمانيا، وحين وصلت إلى ألمانيا منعت من النزول مع المسافرين وتم التعامل معها كأنها مسجونة، حيث حجزت وثائقها ثم وضعت في أول طائرة نحو الجزائر".

كما نشرت صفحة البرلمانية أن "الساعات الأخيرة في هذه الرحلة كانت صعبة للغاية وكانت محاولات ابتزاز واستدراج و ضرب تحالف اسطول الحرية من الداخل..و لكن هيهات".