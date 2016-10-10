تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس من القضاء على إرهابيين خطيرين هما هباش الصادق المكنى "أبو دجانة" أمير ما يعرف بجند الخلافة الموالي لتنظيم "داعش" وكذا الإرهابي بن علجية المدعو "عبد الرحمن" ببلدية وادي الزهور في ولاية سكيكدة.
وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، منظار ميدان وقنابل يدوية، وكمية من الذخيرة وتسعة هواتف نقالة، مشيرا أن العملية لا تزال متواصلة.
وأضاف البيان أن هذه النتائج المتواصلة التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب، تؤكد العزيمة والإرادة الصلبة على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن، من خلال مطاردة ما تبقى من فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها أو تسليم نفسها قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1الشرطة الفرنسية تعتقل نكّاز بسبب: النقاب.. سلال.. سعيداني وبوشوارب
2أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بداية من الخميس
3"حملة مطاردة" لإسترجاع فيلات وسيارات "أمّمها" وزراء سابقون
4بالأسماء والولايات.. حركة واسعة في سلك مديري الشؤون الدينية
5لمَ فشل إسلاميو الجزائر حيث نجح إسلاميو المغرب؟
Français English
الرأي
أحمد سليم قلالة
اختلافنا رحمة.. وإن تعدّدت الآراء
عمار يزلي
ترميم العظام وهي رميم
محمد الهادي الحسني
الشخصية الدينية في روايات الطاهر وطار
جمال لعلامي
"أبو سنّ" لتدريب الخضر!
رشيد ولد بوسيافة
راييفاتس.. ليس الفاشل الوحيد!
حبيب راشدين
الطلاق مع "شيء" الأمم المتحدة
سلطان بركاني
المرجعية الغائبة والطّائفة الواثبة
عبد الرزاق قسوم
عاشوراء بين تزكية الأعمال وزكاة الأموال
جمال لعامي
راييفاتس وأبو سنّ!
قادة بن عمار
لهذا ندعم تونس!
الفيديو
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
الفروسية.. تاريخ الأجداد واعتزاز الأحفاد
حافلات تسير على السّكك الحديدية بالعاصمة!!؟
وباء خطير يقتل المئات من النوق
الصيام وعادات الأجداد لإحياء يوم عاشوراء
طلاق بالتراضي بين الخضر وراييفاتش
تركيا.. عاصمة الأزياء النسائية الإسلامية العصرية
بوتين وأردوغان عودة للانسجام والتناغم بعد الانفصال والتباعد
فيما تم تحييد إرهابي خطير آخر بنفس العملية
القضاء على أمير جند الخلافة الموالي لـ"داعش" بسكيكدة
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس من القضاء على إرهابيين خطيرين هما هباش الصادق المكنى "أبو دجانة" أمير ما يعرف بجند الخلافة الموالي لتنظيم "داعش" وكذا الإرهابي بن علجية المدعو "عبد الرحمن" ببلدية وادي الزهور في ولاية سكيكدة.
تغطيات ذات صلة
القضاء على أمير جند الخلافة الموالي لـ"داعش" بسكيكدة
هذه إجراءات مكافحة الغش في بكالوريا 2017
مساهل: ليبيا قادرة على حل مشاكلها دون تدخل
عاشوراء.. صمت في المدن الجزائرية!
كشف مخبأ للأسلحة في تمنراست
وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، منظار ميدان وقنابل يدوية، وكمية من الذخيرة وتسعة هواتف نقالة، مشيرا أن العملية لا تزال متواصلة.
وأضاف البيان أن هذه النتائج المتواصلة التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب، تؤكد العزيمة والإرادة الصلبة على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن، من خلال مطاردة ما تبقى من فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها أو تسليم نفسها قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول.