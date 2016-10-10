فيما تم تحييد إرهابي خطير آخر بنفس العملية القضاء على أمير جند الخلافة الموالي لـ"داعش" بسكيكدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الخميس من القضاء على إرهابيين خطيرين هما هباش الصادق المكنى "أبو دجانة" أمير ما يعرف بجند الخلافة الموالي لتنظيم "داعش" وكذا الإرهابي بن علجية المدعو "عبد الرحمن" ببلدية وادي الزهور في ولاية سكيكدة.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، منظار ميدان وقنابل يدوية، وكمية من الذخيرة وتسعة هواتف نقالة، مشيرا أن العملية لا تزال متواصلة.

وأضاف البيان أن هذه النتائج المتواصلة التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب، تؤكد العزيمة والإرادة الصلبة على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن، من خلال مطاردة ما تبقى من فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها أو تسليم نفسها قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية السارية المفعول.