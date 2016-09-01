أعلن مجمع "الشروق"، الثلاثاء، عن تخصيص تردد جديد لاستقبال باقة قنواته التلفزيونية على القمر الصناعي النايل سات، ويخص التردد الجديد على وجه التحديد المشاهدين، الذين لا يتوفرون على أجهزة استقبال تدعم البث الفائق الجودة "أش دي"، والذين سيكون بإمكانهم التقاط بث باقة قنوات الشروق، الشروق العامة والشروق نيوز وبنة تي في، على التردد 11033 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 5000.
وكانت قناة الشروق العامة، القناة التلفزيونية الجزائرية السباقة لاقتحام تقنية البث الفائق الجودة "أش دي"، استنادا إلى سياسة مجمع الشروق القاضية بالاستجابة إلى تطلعات الجزائريين ورفع سقف المنافسة عاليا في مجال الإعلام المرئي، كما ركز المجمع أيضا على تطوير تقنيات البث لباقة قنواته التلفزيونية، من خلال الاعتماد على تقنية الجيل الثاني للتلفزة الرقمية S2–DVB، وهي التقنية التي تسمح للمشاهدين بالاستماع بصور أكثر نقاء وجودة.
ويأتي قرار إدارة مجمع الشروق بتخصيص تردد جديد لباقة قنواته على القمر نايل سات، استجابة للعديد من طلبات المشاهدين عبر التراب الوطني، الذين وجدوا صعوبات في استقبال بث قنوات الشروق، خاصة أولئك الذي يعتمدون على أجهزة استقبال غير مخصصة للبث فائق الجودة، ويتيح التردد الجديد 11033 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 5000، لمتابعي قنوات الشروق التقاط البث بكل سهولة، خاصة بعد تغيير الترددات السابقة.
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يخص المشاهدين الذي لا يتوفرون على أجهزة استقبال "أش دي"
مجمع الشروق يطلق ترددا جديدا لإستقبال باقته التلفزيونية
توفيق. ع
أعلن مجمع "الشروق"، الثلاثاء، عن تخصيص تردد جديد لاستقبال باقة قنواته التلفزيونية على القمر الصناعي النايل سات، ويخص التردد الجديد على وجه التحديد المشاهدين، الذين لا يتوفرون على أجهزة استقبال تدعم البث الفائق الجودة "أش دي"، والذين سيكون بإمكانهم التقاط بث باقة قنوات الشروق، الشروق العامة والشروق نيوز وبنة تي في، على التردد 11033 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 5000.
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وكانت قناة الشروق العامة، القناة التلفزيونية الجزائرية السباقة لاقتحام تقنية البث الفائق الجودة "أش دي"، استنادا إلى سياسة مجمع الشروق القاضية بالاستجابة إلى تطلعات الجزائريين ورفع سقف المنافسة عاليا في مجال الإعلام المرئي، كما ركز المجمع أيضا على تطوير تقنيات البث لباقة قنواته التلفزيونية، من خلال الاعتماد على تقنية الجيل الثاني للتلفزة الرقمية S2–DVB، وهي التقنية التي تسمح للمشاهدين بالاستماع بصور أكثر نقاء وجودة.
ويأتي قرار إدارة مجمع الشروق بتخصيص تردد جديد لباقة قنواته على القمر نايل سات، استجابة للعديد من طلبات المشاهدين عبر التراب الوطني، الذين وجدوا صعوبات في استقبال بث قنوات الشروق، خاصة أولئك الذي يعتمدون على أجهزة استقبال غير مخصصة للبث فائق الجودة، ويتيح التردد الجديد 11033 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 5000، لمتابعي قنوات الشروق التقاط البث بكل سهولة، خاصة بعد تغيير الترددات السابقة.