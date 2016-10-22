انتقدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون منافسها الجمهوري دونالد ترامب لقوله إن الهجوم الذي بدأ قبل أسبوع لاستعادة مدينة الموصل العراقية من أيدي تنظيم داعش يسير بشكل سيء.
وقالت كلينتون في مؤتمر انتخابي في نيو هامبشير "إنه يعلن في الأساس الهزيمة حتى قبل أن تبدأ المعركة... إنه يثبت للعالم ما يعنيه أن يكون لدينا قائد أعلى غير مؤهل."
وفي تغريدة على تويتر يوم الأحد قال ترامب "الهجوم على الموصل يتحول إلى كارثة كاملة. أخطرناهم قبله بشهور. أميركا تبدو بلهاء جدا."
وكرر ترامب نفس الموقف خلال تجمع انتخابي عقده في سانت أوغستين بولاية فلوريدا وحث فيه مؤيديه على التبكير بالإدلاء بأصواتهم.
وقال خلال التجمع "الآن.. نحن متورطون في الموصل. الخصم أصلب كثيرا مما كانوا يظنون. أتيح له وقت طويل جدا للاستعداد... الوضع مروع مروع. ما الذي دفعنا لإبلاغهم بأننا سنتدخل؟"
ولمح ترامب الأسبوع الماضي خلال مناظرته الأخيرة مع كلينتون إلى أن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة على الموصل تم تنسيقه بحيث يساعد كلينتون في سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.
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قالت أنه أعلن الهزيمة قبل بدء المعركة
ترامب يعلن تورط أمريكا في الموصل وكلينتون تنتقده بشدة
سكاي نيوز عربية
انتقدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون منافسها الجمهوري دونالد ترامب لقوله إن الهجوم الذي بدأ قبل أسبوع لاستعادة مدينة الموصل العراقية من أيدي تنظيم داعش يسير بشكل سيء.
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وقالت كلينتون في مؤتمر انتخابي في نيو هامبشير "إنه يعلن في الأساس الهزيمة حتى قبل أن تبدأ المعركة... إنه يثبت للعالم ما يعنيه أن يكون لدينا قائد أعلى غير مؤهل."
وفي تغريدة على تويتر يوم الأحد قال ترامب "الهجوم على الموصل يتحول إلى كارثة كاملة. أخطرناهم قبله بشهور. أميركا تبدو بلهاء جدا."
وكرر ترامب نفس الموقف خلال تجمع انتخابي عقده في سانت أوغستين بولاية فلوريدا وحث فيه مؤيديه على التبكير بالإدلاء بأصواتهم.
وقال خلال التجمع "الآن.. نحن متورطون في الموصل. الخصم أصلب كثيرا مما كانوا يظنون. أتيح له وقت طويل جدا للاستعداد... الوضع مروع مروع. ما الذي دفعنا لإبلاغهم بأننا سنتدخل؟"
ولمح ترامب الأسبوع الماضي خلال مناظرته الأخيرة مع كلينتون إلى أن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة على الموصل تم تنسيقه بحيث يساعد كلينتون في سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.