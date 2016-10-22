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بسبب خلل تقني على مستوى أجهزة التحكم
سقوط مروحية عسكرية ونجاة طاقمها بمطار إيليزي
شهد مطار تاخمالت بولاية إيليزي، مساء الإثنين، سقوط طائرة مروحية روسية الصنع، من طراز MIL24 تابعة للقوات الجوية بالجيش الوطني الشعبي، ونجاة طاقمها المكون من ثلاثة عناصر من رتب مختلفة.
الحادثة كانت نحو الساعة السابعة والنصف مساء الإثنين، بمطار تاخمالت الذي يبعد عن مقر الولاية بنحو ثلاثين كيلومترا، عندما كانت المروحية بصدد القيام بجولة تدريبية، وكان على متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، حيث اشتعلت النيران بالمحرك، بعد الإقلاع بلحظات مباشرة، بسبب خلل تقني على مستوى أجهزة التحكم، قبل أن تهوي الطائرة على مدرج المطار..
وتدخلت فرق الإطفاء التي تمكنت من إنقاذ أفراد الطاقم في الوقت المناسب، بفضل العناية الإلهية والتدخل الاحترافي لعناصر الإطفاء، فيما تم إخماد الحريق الذي أتى على أجزاء كبيرة من المروحية، ليتم نقل الجرحى الثلاثة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ترقي وانتيميضي بإيليزي.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/25 على 17:311
قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على السلامه اما العتاد تروح طائر ياتي 2
2016/10/25 على 17:442
الحمد لله علي سلامة ابناءنا