فتحت فصيلة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية تحقيقات حول نشاط شبكة تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين قاموا بسرقة ما يزيد عن 9 آلاف كيس الدم من مصالح بنوك الدم بعدد من المستشفيات الجزائرية وتهريبها نحو دول الجوار على غرار تونس والمغرب، مقابل مبالغ مالية معتبرة.
القضية التي تتحرى فيها ذات الجهات الأمنية بناء على معلومات تشير إلى نشاط شبكة دولية تضم جزائريين وأجانب مختصة في تهريب وسرقة الأدوية والأمصال وأكياس الدم انطلاقا من بنوك الدم بالمستشفيات الجزائرية، على دول الجوار خاصة تونس والمغرب.
واستغلالا للمعلومات المتوفرة تم توقيف 3 أشخاص بالجزائر العاصمة، حيث تم التحقيق معهم إذ اعترفوا بنشاطهم ضمن عصابة كبيرة تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين، بعدد من مستشفيات العاصمة، وأن أفراد آخرين يقومون بسرقة الأمصال وأكياس الدم، من مستشفيات خارج العاصمة على غرار تلك المنتشرة عبر ولايات بومرداس وتيبازة، والبليدة، والبويرة، والمدية، قبل أن يتم نقلها إلى الحدود الجزائرية الغربية والشرقية لبيعها.
التحقيقات الأولوية في الفضيحة، مكنت المحققين من حجز 9050 كيس دم، حيث يحتوي كل كيس لتر أو 500 مل من الدم، كما توصلت التحقيقات إلى أن أزيد مكن 5 ألاف كيس يحمل زمرة "O+ "وهي زمرة الدم الأكثر طلبا، كون أن هذا الأخير يمكن أن يمنح لجميع الأشخاص بمختلف زمرهم الدموية.
التحقيقات في الفضيحة مازال متواصلا بعد تمديد الاختصاص الذي وقعه وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص، فيما تعتبر فضيحة سرقة أزيد من 7 ألاف كيس دم وتهريبها إلى دول الجوار الثانية في أقل من سنة واحدة فقط، بعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة بأمر من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف العام 2015، بخصوص عملية تهريب أخرى لآلاف الأكياس من الدم والأمصال والأدوية إلى تونس والمغرب من طرف مسيري "بنوك الدم" عبر المستشفيات، خلال الـ 3 سنوات الماضية، بتواطؤ مع عدد من المسؤولين المباشرين عن حفظ وتخزين وتزويد أقسام الجراحة من بنك الدم وعدد من الأطباء والممرضين.
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شملت في أغلبها فصيلة زمرة " O+ ".. والأمن يحقق
مسيّرون هرّبوا 9 آلاف كيس من دم الجزائريين إلى تونس والمغرب!
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
فتحت فصيلة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية تحقيقات حول نشاط شبكة تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين قاموا بسرقة ما يزيد عن 9 آلاف كيس الدم من مصالح بنوك الدم بعدد من المستشفيات الجزائرية وتهريبها نحو دول الجوار على غرار تونس والمغرب، مقابل مبالغ مالية معتبرة.
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القضية التي تتحرى فيها ذات الجهات الأمنية بناء على معلومات تشير إلى نشاط شبكة دولية تضم جزائريين وأجانب مختصة في تهريب وسرقة الأدوية والأمصال وأكياس الدم انطلاقا من بنوك الدم بالمستشفيات الجزائرية، على دول الجوار خاصة تونس والمغرب.
واستغلالا للمعلومات المتوفرة تم توقيف 3 أشخاص بالجزائر العاصمة، حيث تم التحقيق معهم إذ اعترفوا بنشاطهم ضمن عصابة كبيرة تتكون من ممرضين وأطباء ومسؤولين، بعدد من مستشفيات العاصمة، وأن أفراد آخرين يقومون بسرقة الأمصال وأكياس الدم، من مستشفيات خارج العاصمة على غرار تلك المنتشرة عبر ولايات بومرداس وتيبازة، والبليدة، والبويرة، والمدية، قبل أن يتم نقلها إلى الحدود الجزائرية الغربية والشرقية لبيعها.
التحقيقات الأولوية في الفضيحة، مكنت المحققين من حجز 9050 كيس دم، حيث يحتوي كل كيس لتر أو 500 مل من الدم، كما توصلت التحقيقات إلى أن أزيد مكن 5 ألاف كيس يحمل زمرة "O+ "وهي زمرة الدم الأكثر طلبا، كون أن هذا الأخير يمكن أن يمنح لجميع الأشخاص بمختلف زمرهم الدموية.
التحقيقات في الفضيحة مازال متواصلا بعد تمديد الاختصاص الذي وقعه وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص، فيما تعتبر فضيحة سرقة أزيد من 7 ألاف كيس دم وتهريبها إلى دول الجوار الثانية في أقل من سنة واحدة فقط، بعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة بأمر من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف العام 2015، بخصوص عملية تهريب أخرى لآلاف الأكياس من الدم والأمصال والأدوية إلى تونس والمغرب من طرف مسيري "بنوك الدم" عبر المستشفيات، خلال الـ 3 سنوات الماضية، بتواطؤ مع عدد من المسؤولين المباشرين عن حفظ وتخزين وتزويد أقسام الجراحة من بنك الدم وعدد من الأطباء والممرضين.