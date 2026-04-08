Trump annonce un cessez‑le‑feu de deux semaines avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une suspension de deux semaines des actions militaires contre l’Iran, à l’issue de discussions avec les dirigeants pakistanais.

Trump a indiqué qu’après des conversations avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef d’état-major de l’armée, le maréchal Asim Munir, il avait accepté de suspendre les frappes prévues, à condition que l’Iran rouvre le détroit d’Ormuz « de manière complète, immédiate et sécurisée ».

« J’accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pendant une période de deux semaines », a écrit le locataire de la Maison Blanche.

« Il s’agira d’un cessez-le-feu bilatéral », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Trump affirme que les États-Unis aideront à gérer l’accumulation de trafic dans le détroit d’Ormuz

Les États-Unis aideront à gérer l’accumulation de trafic dans le détroit d’Hormuz, a déclaré mercredi le président Donald Trump, suite au cessez-le-feu de deux semaines récemment conclu avec l’Iran.

« Il y aura beaucoup d’actions positives ! De grosses sommes d’argent seront générées. L’Iran peut entamer le processus de reconstruction », a-t-il déclaré sur sa plateforme Truth Social.

Mardi, Donald Trump avait annoncé qu’il avait accepté « de suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pour une période de deux semaines ».

L’Iran affirme que les États‑Unis ont accepté « en principe » son plan en 10 points pour mettre fin à la guerre

L’Iran a annoncé mercredi que les États‑Unis ont accepté « en principe » sa proposition en 10 points visant à mettre fin au conflit, selon la chaîne publique IRIB.

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien précise que cette proposition servira de cadre pour des négociations visant un accord plus large.

Elle inclut notamment des garanties de non-agression, le contrôle iranien du détroit d’Hormuz, la reconnaissance du droit à l’enrichissement de l’uranium, la levée des sanctions américaines, le retrait des forces américaines et la fin des hostilités, y compris au Liban.

Le conseil souligne que la guerre n’est pas terminée et que tout accord final dépend de la satisfaction des conditions iraniennes. Le passage sûr par le détroit d’Ormuz sera assuré pendant les négociations via la coordination avec les forces iraniennes.

Les discussions doivent débuter vendredi à Islamabad, sous médiation pakistanaise, pour une durée de deux semaines, avec possibilité de prolongation.

Le président américain Donald Trump a qualifié la proposition de « base de travail viable » et annoncé la suspension des attaques pendant cette période.