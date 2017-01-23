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نواب في البرلمان الفرنسي ينقلون مخاوف بلدهم من المستقبل:
"للأسف.. الفرنسية لم تعد إجبارية في التعليم بالجزائر"!
- المتخوّفون: "جيل الاستقلال" بدأ يقضي على علاقاتنا ومصالحنا في الجزائر
أظهرت جلسة نقاش في لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، عن تخوف ورعب يجتاح الدوائر الفرنسية بسبب صعود جيل من الجزائريين لم يعايشوا الاستعمار الفرنسي، صار يهدد المصالح الحيوية الفرنسية ليس في الجزائر فقط وإنما في بلدان المغرب العربي كافة، والتدهور المستمر لحال اللغة الفرنسية.
وفي الفيديو الذي يظهر نقاش النواب الفرنسيين خلال تقديم تقرير المهمة الإعلامية بلجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي، التي أثار محتواها جدلا كبيرا في الأيام الماضية، قال رئيس المهمة غاي تيسييه، إن فرنسا يجب أن تكون حذرة تجاه الجزائر وبقية بلدان المغرب، لأن هناك إهمالا للعلاقات معها، في حين هناك بلدان أخرى بصدد أخذ مكان فرنسا خصوصا الصين والولايات المتحدة.
وحذر ذات البرلماني الفرنسي أمام بقية النواب مما وصفه فقدان فرنسا لمعرفتها الحقيقية بالجزائر والبلدان المغاربية الأخرى، مشيرا إلى أن الجيل الذي عايش الوجود الفرنسي (الاستعمار) بدأ يتناقص بشكل لافت.
وأكد تيسييه أنه من الخطورة الاعتقاد أن الإرث التاريخي الغني الذي تركته فرنسا في الجزائر وبلدان المنطقة سيكون قادرا على حماية علاقاتنا ومصالحنا هناك، في ظل هذا الجيل الجديد الذي لم يعايش الوجود الفرنسي.
وخلال عرض التقرير في شقه المتعلق بالجزائر قال غاي تيسييه إن المسألة الأكثر حضورا، التي تشغل بال الكثير في هذا البلد، هي قضية المستقبل السياسي، خصوصا بعد عدة حركات داخلية، لكن يبقى من الصعب فهم مسعى هذه الحركات، يقول المتحدث.
وعرج النائب الفرنسي على ملف المخابرات، موضحا أنه تم إجراء تعديلات مست هذا الجهاز، على غرار الجنرال مدين وتم دفعه خارج النظام، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة ألحق "الدياراس" مباشرة بالرئاسة.
وأبدى رئيس المهمة أسفا كبيرا على حال اللغة الفرنسية في الجزائر، وكيفيات تعليمها سواء في المدارس أم لاحقا للطلبة الجامعيين. وفي هذا الصد قال النائب الفرنسي: "للأسف الفرنسية لم تعد إجبارية منذ التعليم الابتدائي في الجزائر... لكن فقط كخيار ابتداء من التعليم المتوسط"، وأضاف: "هذا ما يؤثر كثيرا على مشوار الطلبة لاحقا الذين يرغبون في إكمال مسارهم الدراسي بالفرنسية، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة عوائق".
مراد2017/01/31 على 22:091
قليل جداً من الجزائريين يتقنون الفرنسية ومن يفهم كلمتين لا يعني هذا أنهم مفرنسين ؛الأفضلية للإنجليزية وقولوا لمن يتباكى أنه في المستقبل سنطردكم من المغرب العربي كله وننهي كل مصالحكم وننتهي بقطع علاقتنا بكم ولولا الخونة لما ترددنا لحظة في كنس كل ما يرمز لكم حتى المباني التي تركتموها نكرهها لأنها لا ترمز للحضارة العربية الإسلامية ؛الجزائر تاعنا ونحن أحرار نحرقها نبيعها نتكلم لغة عربية أو لهجة واحد ما يسالنا وعلى العموم الإنجليزية بمركزها كلغة عالمية ستكون لغة ثانية وبعدها الألمانية لغة أدولف هت
2017/01/31 على 22:112
ليطمأنوا بن غبريط تعمل ليل نهار لتحقيق ما يحلمون به
mo2017/01/31 على 22:183
the begenning of your end antoum hizb el 3ourouba ya chourou9 hada makan
ايوب2017/01/31 على 22:224
الا لعنة الله على فرنسا الى يوم الدين ، اخبث استعمار على وجه الارض هي فرنسا ، انها اكبر من الكيان الصهيوني ظلما و غشا وعدوانا ، هي اضحوكة اوروبا ،لو دخلت فرنسا الجنة ، فانا ساذهب الى جنةالفردوس رايح مستريح
ابو:شيليا2017/01/31 على 22:255
مايبقى في الواد .......غير حجارو.......
2017/01/31 على 22:256
التلميد لا يشعر بالاحتياج للفرنسية الا بعد الباك لا يجد مخرج دونها عرفت طلبة يدرسون او متخرجون باللغة الفرنسية ويجهلونها كانهم لا يتجاوزوا الابتدائي و بعد تخرجهم يبدؤا تعليمها شخصيا ليفهموا ما تعلموه في الجامعة قبل تخرجهم
¥2017/01/31 على 22:337
دوام الحال من المحال يافرنسا
لغة فولتير عقيمة وغير ولادة ومعطيات الحاضر تشهد على ذلك
2017/01/31 على 22:388
يا دري بن غبريط يصفحو عليها و على من اتى بها ام لا ،هل سينزعون منها الجنسية الفرنسية و مسكنها هناك هي و كلاب فرنسا هنا ؟؟انا الشيءالذي حيرني، كيف يحبون فرنسا اكثر من حبهم للجزائر و لغتها ، هل ستدخلكم فرنسا العالمية او الخروج من دائرة العالم الثالث والتبعية الحمقاء لها ، مذلولين اينما ارتحلو ، و الله غير تقعدو مذلولين و لن ترضى عنكم يا الشياتين مهما شيتوا لها و مهما قدمتم لها من تنازلات في كل المجالات و ابسط دليل الاعب زيدان
ملاحظ2017/01/31 على 22:439
نواب فرنسا تقوم بنجدة بن غبريط وفرنكوفوش في قانونها التغرّيب وفرنسة , وتتدخل في شؤون الداخلية لجزائر التي اصبح لدى فرنسا كمقاطعة مرسيليا, فلا قلق لهم لأن النظام ترعى وتحرس مصالح فرنسا ولغتها وثقافتها واقتصادها وتفدي بكل ما لديها وحتى شعب بشعار "بروح وبدم لبيك يا فرنسا" وخاصة وزيرة التربية وحفيدة قدور بن غبريط اكثرهم مخلصين لفرنسا لهذا هذا النائب بعيد عن الواقع والعار لمن يمثلوننا خذلونا وباعوا وطنهم وضمائرهم الفاسدة لأجل فرنسا الله يرحم الشهداء ويرحم الموشتاش "شعب جزائري مسلم والى العروبة نتسب"
شيشناق - العاصمة2017/01/31 على 22:4510
تهللون و تطبلون لوحدكم !! تتعلم الفرنسة ام لا هدا لا يغير اي شئ من قوة فرنسا بل انت الدي سوف تتقهقر وتنحط !مادا سوف تجني من العربية ؟انضر ال مستوى اطبائنا في تقهقر مستمر !بالمقارنة مع اطبائنا المتخرجين في السبعينيات الى غاية التسعينيات !و انضر الى العرب القحطانين مثل السعودية و القطر يدرسون لاولادهم لغات العلوم و التطور منها الانجليزية و الفرنسية. ,العربية هي لغة الدين مثل الاتنية
سفيان - قسنطينة2017/01/31 على 22:4611
هما خدمو بلادهم و شعبهم وأنتوما أبقاو تمهبلو والله واحد ما سامع بينا