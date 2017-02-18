أكد السيد عريبي زيتوني، مدير الثقافة بقسنطينة، الخميس، لـ "الشروق"، أن مصالحه ألغت فعلا بيع كتاب فريال فيرون، وقال إنه لا أمر وصله من الوزارة المعنية، وإنما مجرد تواصل مع عدد من الكتاب والجامعيين الذين قدموا ملاحظاتهم حول الكتاب، وذكر أن إلغاء معرض البيع بالإهداء الذي كان مقررا في قصر الباي بقلب مدينة قسنطينة، ألغى أيضا الزيارة التي كانت تنوي الكاتبة القيام بها إلى قسنطينة الخميس.
وكان جزائريون قد شنوا عبر وسائط التواصل الإعلامي حملة شرسة ضد الكاتبة فريال فيرون، التي حلت بالجزائر مؤخرا في إطار الترويج لكتابها الذي تناولت فيه سيرة جدها الباشاغا عزوز بن قانا آخر ملوك الصحراء، مطالبين بتدخل السلطات الجزائرية ووزارة المجاهدين لوقف ما أسموه تزييف التاريخ، بعدما أشاروا إلى أن الكتاب يهدف إلى تحسين صورة الباشاغاوات، والباشاغا عزوز بن قانا الذي ارتكب فظائع تاريخية وثقها عدد من المؤرخين في حق عدد من المقاومين الشعبيين بالزعاطشة ومنطقة الصحراء والزيبان.
واستند عدد من المثقفين إلى روايات تاريخية أكدت ضلوع بن قانا في فظائع قطع آذان المقاومين ومنحها للسلطات الاستعمارية في قفف، وفقا لعدة مصادر، تم توزيعها بشكل واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وقام عدد من المثقفين والجامعيين بإعداد لائحة موقعة تطالب وزير المجاهدين والسلطات الجزائرية بوقف الغطاء الممنوح لحفيدة الباشاغا بن قانا التي مرت في التلفزيون الرسمي من خلال حصة صباحيات "كنال ألجيري"، قبل أن تتبخر جلسة بيع بالإهداء بقصر أحمد باي بقسنطينة، وبمكتبة الفنون الجميلة بالعاصمة، في الوقت الذي اكتفت فيه الكاتبة بأن طلبت من كل من انتقدوها قراءة الكتاب أولا!
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مدير الثقافة بقسنطينة لـ "الشروق":
جامعيون أبدوا تحفظاتهم فألغينا عرض كتاب بن قانا
الطاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
أكد السيد عريبي زيتوني، مدير الثقافة بقسنطينة، الخميس، لـ "الشروق"، أن مصالحه ألغت فعلا بيع كتاب فريال فيرون، وقال إنه لا أمر وصله من الوزارة المعنية، وإنما مجرد تواصل مع عدد من الكتاب والجامعيين الذين قدموا ملاحظاتهم حول الكتاب، وذكر أن إلغاء معرض البيع بالإهداء الذي كان مقررا في قصر الباي بقلب مدينة قسنطينة، ألغى أيضا الزيارة التي كانت تنوي الكاتبة القيام بها إلى قسنطينة الخميس.
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وكان جزائريون قد شنوا عبر وسائط التواصل الإعلامي حملة شرسة ضد الكاتبة فريال فيرون، التي حلت بالجزائر مؤخرا في إطار الترويج لكتابها الذي تناولت فيه سيرة جدها الباشاغا عزوز بن قانا آخر ملوك الصحراء، مطالبين بتدخل السلطات الجزائرية ووزارة المجاهدين لوقف ما أسموه تزييف التاريخ، بعدما أشاروا إلى أن الكتاب يهدف إلى تحسين صورة الباشاغاوات، والباشاغا عزوز بن قانا الذي ارتكب فظائع تاريخية وثقها عدد من المؤرخين في حق عدد من المقاومين الشعبيين بالزعاطشة ومنطقة الصحراء والزيبان.
واستند عدد من المثقفين إلى روايات تاريخية أكدت ضلوع بن قانا في فظائع قطع آذان المقاومين ومنحها للسلطات الاستعمارية في قفف، وفقا لعدة مصادر، تم توزيعها بشكل واسع عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وقام عدد من المثقفين والجامعيين بإعداد لائحة موقعة تطالب وزير المجاهدين والسلطات الجزائرية بوقف الغطاء الممنوح لحفيدة الباشاغا بن قانا التي مرت في التلفزيون الرسمي من خلال حصة صباحيات "كنال ألجيري"، قبل أن تتبخر جلسة بيع بالإهداء بقصر أحمد باي بقسنطينة، وبمكتبة الفنون الجميلة بالعاصمة، في الوقت الذي اكتفت فيه الكاتبة بأن طلبت من كل من انتقدوها قراءة الكتاب أولا!