فضيحة تهز قطاع التربية بالولاية تسمم 85 تلميذا بابتدائية في الوادي

أصيب يوم الخميس الماضي 85 من تلاميذ ابتدائية حي 940 مسكن الواقعة بمدينة المغير في ولاية الوادي بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة الغداء، ما أحدث هلعا وذعرا في نفوس التلاميذ والأولياء.

وذكر بعض التلاميذ المصابين بأنه بعد تناولهم وجبة باردة، متكونة من الجبن والياؤورت والعصير إضافة للخبز، حتى شعروا بعدها بالغثيان والدوار. للعلم فإن المدرسة تفتقد لمطعم مدرسي نظرا لأن المدرسة جديدة، حيث فتحت أبوابها هذا الموسم فقط، وشرعت في إطعام التلاميذ منذ شهرين حسب ما أكده الأولياء، الذين غصت بهم مصلحة الاستعجالات، وطالب الأولياء بفتح تحقيق معمق، لمعرفة مصدر وسبب التسمم الغذائي، محملين المسؤولية لمدير المدرسة، والممون إضافة لمستشار التغذية المدرسية على مستوى المقاطعة، وكذا الممون بهذه المواد الغذائية، معتبرين بأن هذه كارثة لا يجب السكوت عنها.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل التلاميذ للمستشفى على دفعات نظرا للعدد الكبير من المصابين، وصرح مدير المؤسسة الإستشفائية العمومية دباخ السعيد بالمغير أنه تم تكوين خلية أزمة، لمتابعة كل الحالات التي استقبلتها مصلحة الإستعجالات متكونة من ثلاثة أطباء وعديد الممرضين، وتقديم العلاج اللازم في مثل هذه الحالات، كما أشار ذات المتحدث أنه بعدها تم تقديم عينات لمصلحة الوقاية، لإجراء تحاليل طبية ومعرفة مصدر التسمم.

وفي رد مستشار التغذية بالمغير للشروق اليومي، أكد أن ظروف المدرسة وكونها جديدة، دفعت بِنَا لتقديم وجبة باردة، وأن هذا التسمم الغذائي، وقع عقب تناول التلاميذ للجبن والياغورت، مضيفا بأن الإجراءات القانونية جارية، كما صرح بأنه سيرسل تقريرا مفصلا للجهات الوصية، كما أشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد مصدر التسمم، بعد نتائج التحاليل المخبرية على مستوى مصلحة الوقاية، من جهته عبر المدير المنتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية للمغير، والذي كان حاضرا في عين المكان بخصوص هذا الموضوع، بأن التحقيق الأمني جار من طرف الجهات الأمنية المختصة، والتي باشرت بدورها هذا الإجراء، حيث كانت متواجدة بالمستشفى في إنتظار الكشف عن نتائج التحاليل.