أصيب يوم الخميس الماضي 85 من تلاميذ ابتدائية حي 940 مسكن الواقعة بمدينة المغير في ولاية الوادي بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة الغداء، ما أحدث هلعا وذعرا في نفوس التلاميذ والأولياء.
وذكر بعض التلاميذ المصابين بأنه بعد تناولهم وجبة باردة، متكونة من الجبن والياؤورت والعصير إضافة للخبز، حتى شعروا بعدها بالغثيان والدوار. للعلم فإن المدرسة تفتقد لمطعم مدرسي نظرا لأن المدرسة جديدة، حيث فتحت أبوابها هذا الموسم فقط، وشرعت في إطعام التلاميذ منذ شهرين حسب ما أكده الأولياء، الذين غصت بهم مصلحة الاستعجالات، وطالب الأولياء بفتح تحقيق معمق، لمعرفة مصدر وسبب التسمم الغذائي، محملين المسؤولية لمدير المدرسة، والممون إضافة لمستشار التغذية المدرسية على مستوى المقاطعة، وكذا الممون بهذه المواد الغذائية، معتبرين بأن هذه كارثة لا يجب السكوت عنها.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل التلاميذ للمستشفى على دفعات نظرا للعدد الكبير من المصابين، وصرح مدير المؤسسة الإستشفائية العمومية دباخ السعيد بالمغير أنه تم تكوين خلية أزمة، لمتابعة كل الحالات التي استقبلتها مصلحة الإستعجالات متكونة من ثلاثة أطباء وعديد الممرضين، وتقديم العلاج اللازم في مثل هذه الحالات، كما أشار ذات المتحدث أنه بعدها تم تقديم عينات لمصلحة الوقاية، لإجراء تحاليل طبية ومعرفة مصدر التسمم.
وفي رد مستشار التغذية بالمغير للشروق اليومي، أكد أن ظروف المدرسة وكونها جديدة، دفعت بِنَا لتقديم وجبة باردة، وأن هذا التسمم الغذائي، وقع عقب تناول التلاميذ للجبن والياغورت، مضيفا بأن الإجراءات القانونية جارية، كما صرح بأنه سيرسل تقريرا مفصلا للجهات الوصية، كما أشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد مصدر التسمم، بعد نتائج التحاليل المخبرية على مستوى مصلحة الوقاية، من جهته عبر المدير المنتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية للمغير، والذي كان حاضرا في عين المكان بخصوص هذا الموضوع، بأن التحقيق الأمني جار من طرف الجهات الأمنية المختصة، والتي باشرت بدورها هذا الإجراء، حيث كانت متواجدة بالمستشفى في إنتظار الكشف عن نتائج التحاليل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1انتحار ابنة الشابة خيرة بعد مقتل خطيبها بفرنسا
2استشهاد نقيب من باتنة بجبال تبسة
3أوان منزلية تباع بالميزان في سطيف !
4"طاطا".. الحافلة التي قتلت 32 شابا في البحر ببجاية
5الشرطة تطلق النار على مختطف تلميذة بالشلف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
سلطان بركاني
عندما يتّهم العلمانيون المجتمعَ الجزائريّ بالنّفاق
عبد الناصر
درس "سامويل إيتو"!
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
الفيديو
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
فضيحة تهز قطاع التربية بالولاية
تسمم 85 تلميذا بابتدائية في الوادي
نور الدين غزال
أصيب يوم الخميس الماضي 85 من تلاميذ ابتدائية حي 940 مسكن الواقعة بمدينة المغير في ولاية الوادي بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة الغداء، ما أحدث هلعا وذعرا في نفوس التلاميذ والأولياء.
تغطيات ذات صلة
الشروع في انجاز محطة جديدة لتكرير النفط بحاسي مسعود
11 قتيلا في حوادث مرور خلال يومين
تسمم 85 تلميذا بابتدائية في الوادي
"كافل اليتيم" بالمقراني تطلق مشروع "عمرة لـ 12 أرملة"
التكتل النقابي يُنظّم مسيرة وطنية في تيزي وزو
وذكر بعض التلاميذ المصابين بأنه بعد تناولهم وجبة باردة، متكونة من الجبن والياؤورت والعصير إضافة للخبز، حتى شعروا بعدها بالغثيان والدوار. للعلم فإن المدرسة تفتقد لمطعم مدرسي نظرا لأن المدرسة جديدة، حيث فتحت أبوابها هذا الموسم فقط، وشرعت في إطعام التلاميذ منذ شهرين حسب ما أكده الأولياء، الذين غصت بهم مصلحة الاستعجالات، وطالب الأولياء بفتح تحقيق معمق، لمعرفة مصدر وسبب التسمم الغذائي، محملين المسؤولية لمدير المدرسة، والممون إضافة لمستشار التغذية المدرسية على مستوى المقاطعة، وكذا الممون بهذه المواد الغذائية، معتبرين بأن هذه كارثة لا يجب السكوت عنها.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل التلاميذ للمستشفى على دفعات نظرا للعدد الكبير من المصابين، وصرح مدير المؤسسة الإستشفائية العمومية دباخ السعيد بالمغير أنه تم تكوين خلية أزمة، لمتابعة كل الحالات التي استقبلتها مصلحة الإستعجالات متكونة من ثلاثة أطباء وعديد الممرضين، وتقديم العلاج اللازم في مثل هذه الحالات، كما أشار ذات المتحدث أنه بعدها تم تقديم عينات لمصلحة الوقاية، لإجراء تحاليل طبية ومعرفة مصدر التسمم.
وفي رد مستشار التغذية بالمغير للشروق اليومي، أكد أن ظروف المدرسة وكونها جديدة، دفعت بِنَا لتقديم وجبة باردة، وأن هذا التسمم الغذائي، وقع عقب تناول التلاميذ للجبن والياغورت، مضيفا بأن الإجراءات القانونية جارية، كما صرح بأنه سيرسل تقريرا مفصلا للجهات الوصية، كما أشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد مصدر التسمم، بعد نتائج التحاليل المخبرية على مستوى مصلحة الوقاية، من جهته عبر المدير المنتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية للمغير، والذي كان حاضرا في عين المكان بخصوص هذا الموضوع، بأن التحقيق الأمني جار من طرف الجهات الأمنية المختصة، والتي باشرت بدورها هذا الإجراء، حيث كانت متواجدة بالمستشفى في إنتظار الكشف عن نتائج التحاليل.