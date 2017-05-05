آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
-
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
-
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
-
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
-
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
-
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
-
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
-
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
-
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
يوفّر التكوين العالي للعسكريين والمدنيين وكبار إطارات الدولة
طرطاق على رأس معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
- الهيكل الأمني الجديد تابع لرئاسة الجمهورية
استحدثت رئاسة الجمهورية معهدا للدراسات العليا في الأمن الوطني، وكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة بالرئاسة الجنرال بشير طرطاق، بتوجيه المعهد والسهر على حسن سيره.
حدد مرسوم رئاسي، الإطار القانوني المنظم لهذا الهيكل الأمني الجديد، وأفاد المرسوم الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأن الوصاية البيداغوجية على المعهد تخص كلا من "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدفاع الوطني"، و"يحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية، وكذا فتح المجالات والشعب والاختصاصات والشهادات المتعلقة بها عن طريق التنظيم"، فيما تتولى وزارة الدفاع الوطني المراقبة.
وأفاد المرسوم بأن المعهد الجديد "مؤسسة تعليم عال وبحث علمي، يتولى على الخصوص مهمة ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني، وفي الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي، وأعوان الدولة".
وتم إلحاق المعهد برئاسة الجمهورية، وبهذه الصفة يكلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية، الذي يدعى في صلب النص "المنسق"، بتوجيه المعهد والسهر على سيره، وحاليا يتولى الجنرال بشير طرطاق مهمة تنسيق مصالح الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية.
ويمكن للمعهد الجديد، من تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني، في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، ويكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات، كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية.
وحسب المصدر ذاته، يساهم المعهد في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات، ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
نورالدين2017/05/11 على 21:491
الديمقراطية التي تشهد محنة ونكسة .. ألا تستحق معهد للدراسات العليا؟؟؟