أحبط مواطنون بوهران، الخميس، محاولة اختطاف تلميذة من قبل مجهولين قرب مدرسة ابتدائية بحيّ بلانتير، حيث تقدّم شخص متنكّرا بارتدائه الجلباب من التلميذة الضحيّة التي تدرس في صف السنة الخامسة ابتدائي في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، وهو توقيت خروج التلاميذ، وكانت مقصودة من بين زميلاتها بالاختطاف كون "المتجلبب" قصدها هي دون غيرها، حسب شهود عيان، محاولا اصطحابها. وقد تعرّضت للتعنيف من قبله بعدما رفضت مصاحبته بهدوء واكتشفت أنّه رجل، حيث أصيبت بخدوش إثر مقاومتها.
وبعد سماع صراخ التلميذة، استنفر مواطنون كانوا بقرب المدرسة وتدخّلوا لإنقاذها، وذلك برشق المختطف بالحجارة ومطاردته ليضطّر إلى الفرار متوجّها نحو سيّارة سياحية كانت بانتظاره، كان على متنها شخصان، فانطلقت بسرعة بمجرّد ركوبه، حسب ما ذكرته ذات المصادر، فيما سادت حالة ذعر كبيرة لدى التلاميذ بالمدرسة الابتدائية وأوليائهم جرّاء هذه الحادثة الغريبة التي تحدث لأوّل مرّة بحيّ بلانتير، ما أدّى إلى اتخاذ مختلف إجراءات الحماية والأمان، خصوصا أنّ المدرسة تقع قرب غابة حيّ الصنوبر والطريق المؤدّي إلى منطقة "سانتا كروز"، ما دفع بالأولياء إلى الاستنجاد بالجهات المعنية من أجل تكثيف إجراءات الأمن على مستوى المنطقة.
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حالة ذعر وسط التلاميذ والأولياء
رجل متنكر في جلباب يحاول اختطاف تلميذة أمام مدرستها بوهران
ف. ص
أحبط مواطنون بوهران، الخميس، محاولة اختطاف تلميذة من قبل مجهولين قرب مدرسة ابتدائية بحيّ بلانتير، حيث تقدّم شخص متنكّرا بارتدائه الجلباب من التلميذة الضحيّة التي تدرس في صف السنة الخامسة ابتدائي في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، وهو توقيت خروج التلاميذ، وكانت مقصودة من بين زميلاتها بالاختطاف كون "المتجلبب" قصدها هي دون غيرها، حسب شهود عيان، محاولا اصطحابها. وقد تعرّضت للتعنيف من قبله بعدما رفضت مصاحبته بهدوء واكتشفت أنّه رجل، حيث أصيبت بخدوش إثر مقاومتها.
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وبعد سماع صراخ التلميذة، استنفر مواطنون كانوا بقرب المدرسة وتدخّلوا لإنقاذها، وذلك برشق المختطف بالحجارة ومطاردته ليضطّر إلى الفرار متوجّها نحو سيّارة سياحية كانت بانتظاره، كان على متنها شخصان، فانطلقت بسرعة بمجرّد ركوبه، حسب ما ذكرته ذات المصادر، فيما سادت حالة ذعر كبيرة لدى التلاميذ بالمدرسة الابتدائية وأوليائهم جرّاء هذه الحادثة الغريبة التي تحدث لأوّل مرّة بحيّ بلانتير، ما أدّى إلى اتخاذ مختلف إجراءات الحماية والأمان، خصوصا أنّ المدرسة تقع قرب غابة حيّ الصنوبر والطريق المؤدّي إلى منطقة "سانتا كروز"، ما دفع بالأولياء إلى الاستنجاد بالجهات المعنية من أجل تكثيف إجراءات الأمن على مستوى المنطقة.