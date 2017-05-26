يطل الممثل فيصل عجايمي عبر شاشة التلفزيون الجزائري خلال الشهر الفضيل، ببرنامج مسابقاتي جديد يحمل عنوان "شيش أتحداك" من اخراج نسيم بومعيزة، بمشاركة ضيوف من الفن والرياضة والاعلام على غرار الممثلة القديرة شافية بوذراع "لالا عيني" التي تم استضافتها في العدد الأول وقامت بتحدي إعادة تجسيد دورها في فيلم "الحريق".
و"شيش اتحداك" هو برنامج من 9 دقائق يجمع بين الفرجة والعمل الخيري، والموجه إلى الأطفال المرضى، ويعتمد على إبراز شخصيات معروفة لترفع تحديا يعتمد على العضلات والقوة الجسمية، من أجل هذه القضية الإنسانية. وستعرف الحلقات المقبلة مشاركة كل من مذيع نشرة الثامنة خالد خلفاوي وزميلته فريدة بلقسام والصحافية الرياضية وسيلة بعطيش، والمغني سليم الشاوي.
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التلفزيون الجزائري
فريدة بلقسّام وأحمد خلفاوي يقبلان التحدّي في "شيش أتحدّاك"
لؤي.ع
يطل الممثل فيصل عجايمي عبر شاشة التلفزيون الجزائري خلال الشهر الفضيل، ببرنامج مسابقاتي جديد يحمل عنوان "شيش أتحداك" من اخراج نسيم بومعيزة، بمشاركة ضيوف من الفن والرياضة والاعلام على غرار الممثلة القديرة شافية بوذراع "لالا عيني" التي تم استضافتها في العدد الأول وقامت بتحدي إعادة تجسيد دورها في فيلم "الحريق".
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و"شيش اتحداك" هو برنامج من 9 دقائق يجمع بين الفرجة والعمل الخيري، والموجه إلى الأطفال المرضى، ويعتمد على إبراز شخصيات معروفة لترفع تحديا يعتمد على العضلات والقوة الجسمية، من أجل هذه القضية الإنسانية. وستعرف الحلقات المقبلة مشاركة كل من مذيع نشرة الثامنة خالد خلفاوي وزميلته فريدة بلقسام والصحافية الرياضية وسيلة بعطيش، والمغني سليم الشاوي.