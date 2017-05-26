أظهرت المراسيم الرئاسية التي حملها آخر عدد من الجريدة الرسمية حقائق جديدة عن التغيير الحكومي الأخير، ففي وقت رسم التعيينات الجديدة، كشف أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أقيل ولم يستقل مثلما جاء في بيان الرئاسة الذي حمل النبأ، فقد جاء في المرسوم المختصر في مادتين أن عبد المالك سلال أنهيت مهامه، كوزير أول، من دون أي إشارة إلى أنه قدم استقالته وحكومته.
رسمت رئاسة الجمهورية التغيير الحكومي الأخير وتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وكذا إنهاء مهام وزير السياحة مسعود بن عقون المقال قبل أن يشرع في العمل، إلا أن الملفت في المراسيم الرئاسية التي حملتها الجريدة الرسمية، ما تعلق بإنهاء مهام الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ففي وقت أصدرت الرئاسة في 24 ماي الماضي بيانا عن تقديم سلال استقالته، واستقالة حكومته إلى أن المرسوم وفي عملية بنائه القانونية وحيثياته لم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى تقديم سلال استقالة، بل اكتفى المرسوم بقرار إنهاء المهام في المادة الأولى ونشر القرار في الجريدة الرسمية في المادة الثانية، الأمر الذي يؤكد أن الأمر يتعلق بإقالة وليس استقالة.
رسخ النظام في الجزائر تقليدا حول كيفية إنهاء المسارات المهنية لرؤساء الحكومات وإنهاء مهام الوزير الأول، فكل تغيير وتعديل وزاري تلبسه الرئاسة "ثوب" الاستقالة حتى ولو كان إقالة، رغم أن شهادات العديد من المسؤوليين الكبار في الدولة المبعدين، تذهب إلى أن الرئيس بوتفليقة يرفض أن يمنح شرف الاستقالة لأي مسؤول مهما علا منصبه ومهما عظمت درجات ولاؤه وسنون خدمته.
وإن كانت أحكام الدستور، "أفتت" بنصوص واضحة وصريحة، أغلقت أي باب للاجتهاد، ضمن المادة 91 من الدستور فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين، فالنص نفسه لم يفصل في الحالات التي توجب على الوزير الأول تقديم استقالته، بما فيها حالة الانتخابات التشريعية، التي تعد فيها استقالة الوزير الأول عرفا فقط، وبالعودة إلى حالات سابقة نجد رئيس الحكومة الوحيد الذي خرج عن المألوف وأعلن عصيان القاعدة القائلة بأن إقالة رئيس الحكومة أو الوزير الأول هي إقالة في عين صاحبها واستقالة أمام الرأي العام، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي تعمد إحداث ضجيجا ولفت الأنظار إليه في ماي 2003، عندما أبعده الرئيس بسبب صراع بين أجنحة السلطة عشية رئاسيات 2004، بن فليس نشط ندوة صحفية وقال خلالها "أقلت ولم أستقل"، وغير بعيد عن هذا الأخير كان أحمد بن بيتور قد طلب إبعاده من الحكومة إلا أن الرئيس لم يبعده إلا عندما ارتأى هو ذلك، ويضاف إلى هؤلاء أحمد أويحيى، عندما أبعد في ماي 2006، وأدخل بيته لأكثر من 10 أيام قبل أن تعلن الرئاسة استقالته بسبب تزامن إقالته مع زيارة رئيس الوزراء التركي يومها طيب رجب أردوغان، كما ألبس التخلي عن خدمات أويحيى مجددا في 3 سبتمبر 2012، "ثوب" الاستقالة أيضا.
وغير بعيد عن منصب الوزير الأول نجد قائمة طويلة من الوزراء، تقدموا بطلبات لإعفائهم من مهامهم، إلا أنهم لم يحوزوا هذا الشرف يتقدمهم وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو، الذي طلب إعفاءه من المنصب بعد أن رفض الرئيس اعتماد تصوره لكيفية إنفاق المال العام وتسيير الميزانيات، القائم على رفض تمويل المشاريع من خزينة الدولة.
بعيدا عما سجله تاريخ رؤساء حكومات الجزائر، ووزرائها مع الإقالات والاستقالات، يفرض مضمون المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام الوزير الأول السابق ومرسوم تعيين خليفته عبد المجيد تبون، الوقوف عند ملاحظة مهمة، تخص التلفزيون الرسمي الذي لم يبث صور استقبال الرئيس للوزير الأول الذي قدم استقالته، كما لم ينقل صور استقبال الوزير الأول الجديد، رغم أن مصادر الشروق أكدت أن الرئيس استقبل تبون يوما واحدا قبل إعلان تنحية سلال وتعيينه مكانه.
ولم تفوت الرئاسة ترسيم تعيين الحكومة الجديدة، مع إلغاء مضامين المراسيم الخاصة بتعيين الوزراء المنتهية مهامهم، والأهم من كل هذا ألغى الرئيس بناء على مرسوم منفرد أحكام تعيين وزير السياحة مسعود بن عقون، وذلك بداية من نفس يوم تعيينه، وبذلك يصبح التعيين في عين القانون وكأنه لم يكن أصلا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1مطابخ جماعية في غرف النوم للهروب من الطوابير
2جمعية حماية المستهلك تحذّر من تجميد حليب الأكياس
3الجزائريون يتخلّصون من 10 ملايين خبزة يوميا
4جزائريون يأكلون لحوما مجهولة
55 آلاف دركي بمخطط "دلفين" 2017
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
ناصر الدين الميلي
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
عمار يزلي
الأذان مُضرّ بالصحة والباك!
جمال لعلامي
صدقية راديو طروطوار!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح في شهر الصّيام!
محمّد الهادي الحسني
حسبتها سْتِيلُو
ناصر الدين الميلي
وسطية أمّة الشّهادة
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
حسب مرسوم رئاسي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية
سلال أقيل ولم يستقل!
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
أظهرت المراسيم الرئاسية التي حملها آخر عدد من الجريدة الرسمية حقائق جديدة عن التغيير الحكومي الأخير، ففي وقت رسم التعيينات الجديدة، كشف أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أقيل ولم يستقل مثلما جاء في بيان الرئاسة الذي حمل النبأ، فقد جاء في المرسوم المختصر في مادتين أن عبد المالك سلال أنهيت مهامه، كوزير أول، من دون أي إشارة إلى أنه قدم استقالته وحكومته.
تغطيات ذات صلة
سلال أقيل ولم يستقل!
الجزائر تضمن حق الإيواء والتمدرس للأطفال اللاجئين
علامات ممتازة في العربية.. ومتوسطة إلى ضعيفة في الفرنسية والرياضيات
مركز استقبال وطاقم طبي لفحص اللاجئين السوريين
عيسى: من لا يحبّ وطنه يُشكّ في بشريته
رسمت رئاسة الجمهورية التغيير الحكومي الأخير وتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وكذا إنهاء مهام وزير السياحة مسعود بن عقون المقال قبل أن يشرع في العمل، إلا أن الملفت في المراسيم الرئاسية التي حملتها الجريدة الرسمية، ما تعلق بإنهاء مهام الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ففي وقت أصدرت الرئاسة في 24 ماي الماضي بيانا عن تقديم سلال استقالته، واستقالة حكومته إلى أن المرسوم وفي عملية بنائه القانونية وحيثياته لم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى تقديم سلال استقالة، بل اكتفى المرسوم بقرار إنهاء المهام في المادة الأولى ونشر القرار في الجريدة الرسمية في المادة الثانية، الأمر الذي يؤكد أن الأمر يتعلق بإقالة وليس استقالة.
رسخ النظام في الجزائر تقليدا حول كيفية إنهاء المسارات المهنية لرؤساء الحكومات وإنهاء مهام الوزير الأول، فكل تغيير وتعديل وزاري تلبسه الرئاسة "ثوب" الاستقالة حتى ولو كان إقالة، رغم أن شهادات العديد من المسؤوليين الكبار في الدولة المبعدين، تذهب إلى أن الرئيس بوتفليقة يرفض أن يمنح شرف الاستقالة لأي مسؤول مهما علا منصبه ومهما عظمت درجات ولاؤه وسنون خدمته.
وإن كانت أحكام الدستور، "أفتت" بنصوص واضحة وصريحة، أغلقت أي باب للاجتهاد، ضمن المادة 91 من الدستور فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين، فالنص نفسه لم يفصل في الحالات التي توجب على الوزير الأول تقديم استقالته، بما فيها حالة الانتخابات التشريعية، التي تعد فيها استقالة الوزير الأول عرفا فقط، وبالعودة إلى حالات سابقة نجد رئيس الحكومة الوحيد الذي خرج عن المألوف وأعلن عصيان القاعدة القائلة بأن إقالة رئيس الحكومة أو الوزير الأول هي إقالة في عين صاحبها واستقالة أمام الرأي العام، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي تعمد إحداث ضجيجا ولفت الأنظار إليه في ماي 2003، عندما أبعده الرئيس بسبب صراع بين أجنحة السلطة عشية رئاسيات 2004، بن فليس نشط ندوة صحفية وقال خلالها "أقلت ولم أستقل"، وغير بعيد عن هذا الأخير كان أحمد بن بيتور قد طلب إبعاده من الحكومة إلا أن الرئيس لم يبعده إلا عندما ارتأى هو ذلك، ويضاف إلى هؤلاء أحمد أويحيى، عندما أبعد في ماي 2006، وأدخل بيته لأكثر من 10 أيام قبل أن تعلن الرئاسة استقالته بسبب تزامن إقالته مع زيارة رئيس الوزراء التركي يومها طيب رجب أردوغان، كما ألبس التخلي عن خدمات أويحيى مجددا في 3 سبتمبر 2012، "ثوب" الاستقالة أيضا.
وغير بعيد عن منصب الوزير الأول نجد قائمة طويلة من الوزراء، تقدموا بطلبات لإعفائهم من مهامهم، إلا أنهم لم يحوزوا هذا الشرف يتقدمهم وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو، الذي طلب إعفاءه من المنصب بعد أن رفض الرئيس اعتماد تصوره لكيفية إنفاق المال العام وتسيير الميزانيات، القائم على رفض تمويل المشاريع من خزينة الدولة.
بعيدا عما سجله تاريخ رؤساء حكومات الجزائر، ووزرائها مع الإقالات والاستقالات، يفرض مضمون المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام الوزير الأول السابق ومرسوم تعيين خليفته عبد المجيد تبون، الوقوف عند ملاحظة مهمة، تخص التلفزيون الرسمي الذي لم يبث صور استقبال الرئيس للوزير الأول الذي قدم استقالته، كما لم ينقل صور استقبال الوزير الأول الجديد، رغم أن مصادر الشروق أكدت أن الرئيس استقبل تبون يوما واحدا قبل إعلان تنحية سلال وتعيينه مكانه.
ولم تفوت الرئاسة ترسيم تعيين الحكومة الجديدة، مع إلغاء مضامين المراسيم الخاصة بتعيين الوزراء المنتهية مهامهم، والأهم من كل هذا ألغى الرئيس بناء على مرسوم منفرد أحكام تعيين وزير السياحة مسعود بن عقون، وذلك بداية من نفس يوم تعيينه، وبذلك يصبح التعيين في عين القانون وكأنه لم يكن أصلا.