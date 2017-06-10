اقترح نائب موريتاني معارض على السلطات بيع شمال البلاد للجزائر، لكي يصبح لها منفذ إلى المحيط الأطلسي في طريقة منه للاحتجاج على قطع نواكشوط علاقاتها مع قطر بعد أن باعت موقفها للسعودية حسبه.
و أدان محمد غلام ولد الحاج الشيخ وهو نائب رئيس البرلمان وقيادي في حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية، قرار الحكومة الموريتانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر استجابة لطلب المملكة السعودية.
وحسب هذا النائب، فالنظام الحاكم في موريتانيا يعتمد فكرة البيع و الشراء في كل شيء، من بيع الوثائق إلى بيع المواقف مشيرا إلى أن النظام باع كرامة البلد في سوق النخاسة السياسية .
وحسبه هذا الموقف لا يمثل الشعب الموريتاني ولا الأيادي البيضاء لدولة قطر.
وخلص المتحدث إلى "أنه في الإطار سياسة البيع يبدو لي أن الجزائر لديها اهتمام أن تصل إلى المحيط الأطلسي، اتركونا نبيع لها شمال موريتانيا مادمنا نبيع كرامتنا ومواقفنا".
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اتهم السلطة ببيع موقفها للسعودية
نائب موريتاني يقترح بيع الشمال للجزائر
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
اقترح نائب موريتاني معارض على السلطات بيع شمال البلاد للجزائر، لكي يصبح لها منفذ إلى المحيط الأطلسي في طريقة منه للاحتجاج على قطع نواكشوط علاقاتها مع قطر بعد أن باعت موقفها للسعودية حسبه.
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و أدان محمد غلام ولد الحاج الشيخ وهو نائب رئيس البرلمان وقيادي في حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية، قرار الحكومة الموريتانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر استجابة لطلب المملكة السعودية.
وحسب هذا النائب، فالنظام الحاكم في موريتانيا يعتمد فكرة البيع و الشراء في كل شيء، من بيع الوثائق إلى بيع المواقف مشيرا إلى أن النظام باع كرامة البلد في سوق النخاسة السياسية .
وحسبه هذا الموقف لا يمثل الشعب الموريتاني ولا الأيادي البيضاء لدولة قطر.
وخلص المتحدث إلى "أنه في الإطار سياسة البيع يبدو لي أن الجزائر لديها اهتمام أن تصل إلى المحيط الأطلسي، اتركونا نبيع لها شمال موريتانيا مادمنا نبيع كرامتنا ومواقفنا".