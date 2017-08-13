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أنباء عن اعتقال سلمان العودة، عوض القرني وعلي العمري
سلسلة اعتقالات ضد دعاة بارزين في السعودية
تداولت مختلف الوكالات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر إقدام السلطات السعودية يومي السبت والأحد، على حملة اعتقالات واسعة ضد دعاة بارزين ونشطاء في السعودية، يتقدمهم الداعية سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.
وأكد شقيق سلمان العودة، خالد العودة أن أفراداً من جهاز أمن الدولة جاءوا إلى منزل الداعية مساء السبت واصطحبوه للتحقيق معه بسبب تغريدته الأخيرة، التي أشار فيها إلى الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي.
وكتب سلمان العودة في تغريدته قائلا:"ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".
ويعتبر السعوديون أي تعاطف مع قطر في الفترة الراهنة بمثابة خيانة للمملكة التي قطعت علاقتها مع الدوحة. كما يتَّهم معلقون سعوديون العودة أنه متعاطف مع قطر ويميل لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تدعمها الدوحة.
وتوسعت حملة الاعتقالات لتطال الداعية الآخر عوض القرني والدكتور علي العمري مدير قناة فور شباب، حيث ذكر نقل حساب "العهد الجديد" على "تويتر"، أن الديوان الملكي السعودي قد اتصل بالشيخين سلمان العودة وعوض القرني طالباً منها توضيح موقفهما من الأزمة مع قطر ومساندته فرفض الشيخان، فهددهما بالاعتقال.
وكتب إعلامي سعودي يدعى تركي الشلهوب على حسابه بموقع "تويتر"، أن السلطات أقدمت على اعتقال الدكتور علي العمري. لافتا إلى أن عدد المعتقلين يومي السبت والأحد تجاوز 20 شخصا.
وقوبلت هذه الاعتقالات بانتقادات واسعة من طرف مغردين سعوديين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت إحدى المغردات معلقة على ما يحدث:"الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري في السجن والقائمة مفتوحة.. ليلة سوداء من ليالي العرب".
وغرّد آخر متعاطفا مع الداعية سلمان العودة قائلا:"لديه أيتام فقدوا أمهم قبل سنة ألا يكفيهم هذا المصاب كي يفقدوا والدهم الشيخ سلمان أيضا؟ أرجو أن يطلقوا سراحه". وكتب آخر، "إذا كان سبب الاعتقال هو الصّمت فعلًا فهذه كارثة تنبئ بمستقبل مظلم جدًا تخنق فيه كل أشكال حرية التعبير".
02017/09/10 على 22:451
وكتب سلمان العودة في تغريدته قائلا:"ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".
اهدا كلام يعتقل صاحبه
ادا اللهم فرق صفوفهم ملوكا وامراء
اليس هدا الدعاء يعجبكم فبضدها تتميز الاشياء
02017/09/10 على 22:462
الخوانجية يدافعوا على بعضاهم في كل الاقطار. الاغبياء يتبعوهم وجامي تضامن معاهم واحد في اول سقطة هم اول الضحايا
حمزة2017/09/10 على 22:533
"ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم". الهذا يعتقل الناس. اه يا عبدة الصهاينة فليزل ملككم و لتسحقكم اقدام المجوس
ثائر - الجزائر2017/09/10 على 22:584
بداية نهاية آل سلول..
02017/09/10 على 23:075
لو تكلمنا في الجانب الإنساني إذا كانوا آبرياء وكما تقولون من أجل شيء أغبى من حكامهم فنرجوا لهم السراح٠غير ذلك فموتهم و سجنهم أحسن من حياتهم وحريتهم٠لأنهم ذوو نزعة إجرامية مثلهم مثل حكامهم
00000000000000 - 0000000000000002017/09/10 على 23:086
ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".
02017/09/10 على 23:177
ان الله قادر مقتدر فلا تتعرضوا له ابتعدوا عن المشايخ انهم لا يقولون الا خيرا.
أيوب الصابر2017/09/10 على 23:428
يحاصرون قطر ويضيقون على جماعة الإخوان ويتآمرون على المقاومة الفلسطينية ويدعمون مجرم مصر وسفاحها ويغدقون على أمريكا حليفة الصهاينة بالأموال والهدايا ولا ينطقون بحرف حيال ما يجري في بورما من مذابح ضد المسلمين ومع ذلك تجد هناك من يدافع عن النظام السعودي والكعبة الشريفة منهم براء
حروشي - ALGERIA2017/09/10 على 23:489
كيفما تكونوا يولى عليكم. لا توجد ارض اسمها السعودية اصلا. ايها الشعب الحجازي لمادا تنسبون انفسكم لغير انسابكم. الم يقل الله عز وجل ادعوهم الى ابائهم. ارضكم ارض
العرب وهؤلاء النكرة هم ال يهود فالى متى تستفقون يا عرب الحجاز.