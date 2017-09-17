الإدارة تقدم حججا غريبة للقفز على القوانين رفض تسجيل تلميذة متفوقة بثانويات ورقلة بسبب إعاقتها

تعيش التلميذة بقاج مسعودة من بلدية الزاوية العابدية بورقلة، المتفوقة في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2017 حالة نفسية صعبة بعد رفض مديرية التربية لولاية ورقلة قبولها في السنة الأولى ثانوي بسبب الإعاقة التي تعاني منها في السمع.

وحسب والد التلميذة بقاج مسعودة، فإن ابنته تسلمت شهادة نجاح وقبول في السنة الأولى ثانوي من طرف مديرية التربية لولاية بسكرة حيث كانت تدرس في الطور المتوسط في مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا وتم تسليمها وثيقة توجيه صوب ثانوية لزهاري التونسي بتقرت باعتبارها الأقرب إليها، إلاّ أنه تفاجأ من رفض مديرية التربية تسجيل هذه التلميذة بثانويات تقرت عكس زملائها وزميلاتها الذين تم دمجهم في الثانويات الأقرب إلى مقر سكناهم في ولاياتهم بعد تفوقهم ونجاحهم. وتحججت الإدارة بغياب قسم مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، في حين إنه حسب الوثيقة المرفقة لملف التلميذة بقاج مسعودة صاحبة المعدل السنوي 13.09 والفصلي الأخير 14.69 الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن مدير النشاط الاجتماعي لولاية بسكرة راسل مدير التربية لولاية ورقلة عن طريق مديرية النشاط الاجتماعي لنفس الولاية بضرورة دمج التلميذة في أقرب ثانوية إليها في جذع مشترك آداب بسبب عدم وجود ثانوية خاصة بهذه الفئة طبقا لأحكام التعليمة الوزارية.

كما تحمل الإرسالية رقم 1122 تعليمة ممضاة من طرف الأمين العام لوزارة التربية موجهة إلى مديري التربية لدمج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة كالمكفوفين والصم والبكم مع التلاميذ العاديين استثنائيا، سواء كانت في أقسام خاصة أم عادية، بشرط تطبيق نفس الاختبارات والإجراءات المطبقة على زملائهم الذين يتمتعون بكامل قدراتهم الحسية أو البدنية.

ويناشد والد التلميذة بقاج مسعودة تدخل السلطات والجهات المعنية لإدماج ابنته التي تنتظر بفارغ الصبر موعد حمل محفظتها والجلوس على مقاعد الدراسة بالثانوية بعدما كافحت ورفعت التحدي رغم الإعاقة للوصول إلى هذه المرحلة وترغب في مواصلة مغامرة التفوق والنجاح والتحدي وطلب العلم.