فتح رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة النار، على الوزير الأول أحمد أويحيي، معتبرا تصريحاته بشأن الحركة ونوابها بالبرلمان "تدخلا في الشؤون الداخلية لحمس"، قائلا: "أن تكون في المعارضة لا يعني أنك ضد الجزائر"، في حين وصف حديثه عن التيهان والانحراف بـ"الأسلوب الذي لا يليق بالسياسي".
قال عبد المجيد مناصرة لـ" الشروق"، إن كلام أحمد اويحيي عن الشيخ الراحل محفوظ نحناح، والتذكير بكلمته الشهيرة "الجزائر قبل كل شيء"، شهادة تؤكد على ما قدمته الحركة للجزائر طيلة عقود، والذي لا تزال محافظة عليه إلى يومنا، وقال "أن نكون معارضين لا يعني أننا ضد الجزائر.. وعلى الحكومة أن تتقبل الانتقادات بما فيها أويحيى.. ونقول لهذا الأخير لا نريدك أن تتدخل في الشؤون الداخلية لحمس"، وتابع مناصرة: "كلام أويحيي بخصوص تيهان حمس عن مسيرة مؤسسها محفوظ نحناح، له تفسير واحد، وهو أن الخطاب السياسي في الجزائر تحول عن موضعه"، وموقف النواب هو أمر طبيعي، سواء كانت موالاة تدافع عن برنامج الحكومة، أو معارضة تنتقد ما تراه غير مناسب.
وعلق مناصرة ، اويحيي يدافع على أطروحة الحكومة، وهذا من حقه شرط أن يبتعد عن الألفاظ والاتهامات، فهذا الأمر غير مقبول، مصرحا: "الحديث عن الانحراف والتيهان غير مقبول"، ويجب أن تخرج هذه المفردات من القاموس السياسي.
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رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة لـ"الشروق":
لسنا منحرفين.. ولا نقبل التدخل في شؤوننا
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
فتح رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة النار، على الوزير الأول أحمد أويحيي، معتبرا تصريحاته بشأن الحركة ونوابها بالبرلمان "تدخلا في الشؤون الداخلية لحمس"، قائلا: "أن تكون في المعارضة لا يعني أنك ضد الجزائر"، في حين وصف حديثه عن التيهان والانحراف بـ"الأسلوب الذي لا يليق بالسياسي".
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قال عبد المجيد مناصرة لـ" الشروق"، إن كلام أحمد اويحيي عن الشيخ الراحل محفوظ نحناح، والتذكير بكلمته الشهيرة "الجزائر قبل كل شيء"، شهادة تؤكد على ما قدمته الحركة للجزائر طيلة عقود، والذي لا تزال محافظة عليه إلى يومنا، وقال "أن نكون معارضين لا يعني أننا ضد الجزائر.. وعلى الحكومة أن تتقبل الانتقادات بما فيها أويحيى.. ونقول لهذا الأخير لا نريدك أن تتدخل في الشؤون الداخلية لحمس"، وتابع مناصرة: "كلام أويحيي بخصوص تيهان حمس عن مسيرة مؤسسها محفوظ نحناح، له تفسير واحد، وهو أن الخطاب السياسي في الجزائر تحول عن موضعه"، وموقف النواب هو أمر طبيعي، سواء كانت موالاة تدافع عن برنامج الحكومة، أو معارضة تنتقد ما تراه غير مناسب.
وعلق مناصرة ، اويحيي يدافع على أطروحة الحكومة، وهذا من حقه شرط أن يبتعد عن الألفاظ والاتهامات، فهذا الأمر غير مقبول، مصرحا: "الحديث عن الانحراف والتيهان غير مقبول"، ويجب أن تخرج هذه المفردات من القاموس السياسي.