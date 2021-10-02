أخبار الجزائر ليوم السبت 02 أكتوبر 2021

وفاة ثلاثة أشخاص، العثور على جثة شيخ، إعادة فتح أسواق المواشي

شقيقة العروس ضمن الضحايا

وفاة ثلاثة أشخاص في حادث بموكب عرس في بسكرة

م. عبد الرحمن

تحوّل مساء الجمعة، موكب زفاف إلى مأتم، بعد وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة منها إصابة حرجة جدا، وذلك على إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع كليو كانت ضمن موكب حفل الزفاف، خلال نقل عروس من بلدية ليوة إلى مدينة القنطرة بولاية بسكرة مرورا بالطريق الولائي رقم 46 ( ب ) أو ما يعرف بطريق لبرش، وتحديدا عند المنعرج الخطير بمنطقة وادي البسباس، أين وقعت الفاجعة الأليمة، التي ألمت بعائلتين من أهل العروسين، عندما انحرفت السيارة التي كان على متنها الضحايا لتنقلب على جانب الطريق.

وبحسب مصادر محلية متطابقة فإنّ الضحايا الثلاثة وهم أخت العروس (ل.ن) البالغة من العمر 24 سنة، وزوج أختها (أ، ق)، إضافة إلى ربيب أختها (د،ن)، فيما أصيبت في ذات الحادث امرأتان وهما (ق،ن) البالغة من العمر 55 سنة و(ع،ن) 28 سنة، وطفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 8 سنوات. وفور إبلاغها بالحادث تنقلت فرق الإسعاف للحماية المدنية وسخرت الإمكانيات اللازمة، متمثلة في سيارتي إسعاف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى، فيما تم تحويل جثث الضحايا المتوفين في مكان الحادث الأليم، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ساعد محمد، فيما تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني، بإقليم الاختصاص وباشروا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات وقوع هذا الحادث المروع والذي يعيد إلى الواجهة طرح مشكلة السلامة المرورية في مواكب الأعراس التي باتت تتحول إلى مآتم ومآسٍ.

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رسالة مجهولة فجرت قضية 500 مليون

مدير التربية السابق لسكيكدة وإطارات مهدّدون بالحبس

إسلام. ب

التمست، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة الخميس، تسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل ومدير متوسطة ومقتصد ورئيس مخزن في قضية فساد تتعلق بصرف إعانة تزيد عن 500 مليون سنتيم خصصتها الولاية لمديرية التربية لاقتناء مستلزمات مدرسية خاصة بالامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018، على خلفية متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها، وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث أكدت النيابة العامة وجود قرائن تؤكد ارتكاب جل المتهمين الفعل المتابعين به، مع العلم أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أدانت خلال الأسبوع الأول من شهر جوان الماضي مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل بالحبس النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، فيما أدين مقتصد ومدير متوسطة ومدير مخزن، بالحبس النافذ لمدة سنتين منها 12 شهرا موقوفة النفاذ، والتمس بتسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف د.ج في حق مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل ومدير متوسطة ومقتصد ورئيس مخزن.

وتعود هذه القضية إلى الموسم الدراسي 2019-2020 على خلفية رسالة مجهولة، تم على إثرها فتح تحقيق معمق من طرف فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني أفضت إلى اكتشاف شبهة فساد تتعلق بصرف الإعانة التي خصصتها الولاية لفائدة مديرية التربية لاقتناء مستلزمات الامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018، تخص أجهزة إعلام آلي ومستلزمات مدرسية بالمبلغ المذكور قبل أن يتبين اختفاء سندات الطلب وفواتير الشراء دون تسجل أجهزة الحاسوب في سجلات الجرد ووجود فواتير تم تسديدها دون وصل استلام، إضافة إلى وصلات البنزين.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين التهمة الموجهة إليهم، حيث صرح مدير التربية السابق أنه بعد الاتفاق على تحديد نوعية المقتنيات بالتنسيق مع رئيس مصلحة المالية والوسائل يتم الإمضاء على سند الطلب ويوجه إلى مصلحة المالية والوسائل وبعد دراسة الملف يتم المرور لمرحلة التسديد مضيفا أن جميع العمليات تمت بطريقة قانونية، من جهته رئيس مصلحة المالية والوسائل كشف أن الإعانة المذكورة تم صبها في حساب متوسطة الخوارزمي وأكد أن العملية تمت بطريقة قانونية، وهذا ما ركزت عليه هيئة الدفاع في مرافعاتها، للإشارة فقد أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

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العثور على جثة شيخ داخل قسمة المجاهدين بخنشلة

مامن.ط

عُثر على جثة رجل مسن، السبت، داخل مقر قسمة المجاهدين بوسط المدينة، حيث تم نقل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى بغرض إخضاعها للتشريح الطبي، بغرض تحديد أسباب الوفاة، بعد استكمال كل الإجراءات القانونية، مباشرة بعد اكتشاف الجثة.

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“مختل” يقتل كهلا بالساطور في برج بوعريريج

وردة بوجملين

اهتزت مدينة بئر قاصد علي بولاية برج بوعريريج، مساء الجمعة، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها خمسيني، فارق الحياة بعد تلقيه ضربة ساطور من طرف شخص يقاربه في السن. وأثار العثور على جثة الضحية وسط بركة من الدماء حالة من الهلع لدى سكان مدينة بئر قاصد علي.

وحسب مصادرنا فإن الجاني ترصد الضحية قبل أن يباغته بضربة ساطور، وقامت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخضر بوزيدي فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات الجريمة، فيما ذكرت بعض الشهادات أن الجاني المفترض يعاني من اضطرابات نفسية.

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المصاعد الغائب الأكبر و”جاست إيمو” المتهم الوحيد

الأعباء المالية تثير سخط مكتتبي 1500 مسكن بعين المالحة في العاصمة

منير ركاب

أثارت الأعباء المالية المفروضة على قاطني 1500 مسكن بعين المالحة في بلدية جسر قسنطينة، بالعاصمة، سخطا كبيرا وسط المكتتبين، الذين اعتبروها “وهمية”، في وقت شكلت فيه الوضعية حالة استنفار واستنكار كبيرين، قابلتها عديد المراسلات واللقاءات مع مسؤولي “عدل” و”جاست إيمو”، خلص بتقديم وعودا لتلبية جميع الانشغالات، التي وصفها المشتكون بـ ” ذر للرماد”، مطالبين وزير السكن بالتحرك لإنصافهم، مستغربين إدراج أعباء مؤسسة تسيير مواقع عدل ضمن فاتورة الكراء، دون تجسيد الخدمات على أرض الواقع منذ استلام المفاتيح سنة 2017.

ورفع المكتتبون، في تصريح لـ” الشروق”، قائمة مطلبية لوزير السكن، بخصوص الأعباء المالية “الوهمية” المفروضة عليهم، مناشدين إياه تشكيل لجنة تحقيق في حقيقة الإتاوات المفروضة عليهم، فيما قام مكتتبو “عدل” بعديد المواقع عبر أزيد من 14 ولاية برفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة، من أجل إلغاء الأعباء، التي تم إصدار فيها أحكاما بحذفها، وأغلبها قرارات نهائية، حسب أخر رسالة وجهت للحكومة من قبة البرلمان سنة 2020، حيث حمل تصريح المكتتبين، عديد التفاصيل التي خلّفت استياء كبيرا لديهم، ليصبح ملفهم مطلبا ضروريا.

وتساءل المشتكون، حول مقارنة الأعباء المفروضة بالواقع، مع غياب المصاعد رغم وجودها منذ استلام السكنات، والأجزاء المشتركة والمساحات الخضراء المنعدمة، فضلا عن تطهير الأقبية وتنظيف وصيانة الطرق والأرصفة داخل الحي، في الوقت الذي أدرجت فيه المؤسسة بند تسديد مصاريف الخدمات ضمن بنود العقد الذي تم الإمضاء عليه لدى الموثقين، ناهيك عن إدراج قيمتها ضمن فاتورة الكراء لكي يلتزم المستفيدون من السكنات بتسديدها.

وقال المشتكون، إن أحد المسؤولين بـ “جاست إيمو”، ببلدية بومعطي أكد منذ سنتين، على تسوية الملف وتلبية الانشغالات المطلوبة، بعد الفيضانات السابقة التي أغرقت بعض عمارات الحي، علاوة عن هدم جدار المقبرة الذي تم ترميمه من طرف السكان، في وقت كان فيه أعوان شركة التسيير الغائب الأكبر، ناهيك عن إعادة ترميم الشقق من طرف ساكنيها، الأمر الذي اعتبره المكتتبون أمرا ترقيعيا فقط، أضيف إليه مبلغ 3000 دج إلى 3500 دج كأعباء مقابل خدمات وهمية.

وشهد موقع 1500 مسكن بعين المالحة، تكوين ممثلين عن المكتتبين مستعينين بوثائق وقرائن، من أجل إثبات مشكل عدم تجسيد الخدمات المذكورة في فاتورة الكراء من جهتهم جدد السكان استنكارهم للأعباء والتكاليف الشهرية المفروضة عليهم مقابل خدمات تغيب بصفة كلية عن أحيائهم كخدمات المصاعد، والتنظيف، والحراسة، والصيانة وغيرها من الخدمات التي يرفض المستفيدون تسديدها رفضا قاطعا باعتبار أنها تكبدهم لمزيد من الأعباء دون مقابل معتبر أمر “غير عادل” في حقهم.

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آخر انقطاع ببعض بلدياتها دام ما بين 10 و20 يوما

“سيال” تفاجئ زبائنها بتيبازة بفواتير مطابقة لسابقاتها

راضية مرباح

تفاجأ زبائن “سيال” على مستوى عديد بلديات ولاية تيبازة، من الخرجة الأخيرة للمؤسسة، التي راسلتهم لدفع فاتورة المياه بتكلفة متساوية مع تلك الماضية رغم الانقطاعات طويلة المدى والتذبذب الحاصل في التزوّد بالمياه، واعتبر سكان تلك المناطق التي يصل الانقطاع بها من أسبوع إلى 10 أيام أو أكثر أن إرسال الفاتورة في مثل هذه الأوضاع وبتكلفة مرتفعة يعتبر استفزازا لهم، معتبرين أن دفع مستحقات المياه من الواجبات لكن محافظة الفاتورة على نفس تسعيرة الأيام العادية فهذا أمر غير منطقي.

عبر عديد سكان ولاية تيبازة عن امتعاضهم من تلقيهم فاتورة المياه بالرغم من الأزمة التي تعصف بمختلف بلديات الولاية جراء استمرار الانقطاعات التي أضحت تمتد بالمناطق الأكثر تضررا من أسبوع إلى 10 أيام وأحيانا تصل إلى 25 يوما مثل ما يحدث ببلدية سيدي أعمر ومناصر وأحياء فجانة وغيرها من المواقع.

ولم يهضم هؤلاء الطريقة التي وصفوها بـ”الاستفزاز” نظرا للمعاناة اليومية التي يتجرعونها بسبب الانقطاعات المتكررة للمياه، في وقت لم تنجح “سيال” في اتباع برنامجها المعد الذي عرف الكثير من التغييرات سواء في المواقيت أو عدد أيام الانقطاع التي أخرجت سكان مختلف البلديات إلى الشارع تعبيرا منهم عن غضبهم بعدما جفت حنفياتهم لأيام، وصفت بغير المعقولة لم يجدوا لها من مخرج سوى التنقل ما بين المحظوظين من ملاك الآبار أو اقتناء الصهاريج التي أصبح الوصول إلى أصحابها من المستحيلات بسبب “البزنسة” تارة وغياب المياه تارة أخرى. واعتبر زبائن “سيال” لجوءهم إلى دفع تكاليف المياه التي لا تزورهم إلا مرة في الأسبوع، بغير المنطقي، متعجبين من تكلفة الفاتورة التي بقيت محافظة على قيمتها ما بين تزويدهم الذي كان يوميا أو يوما بيوم وما يعيشونه هذه الأشهر الأخيرة من تذبذب وانقطاع طويل المدى الذي قلص استهلاكهم للمياه بنسبة كبيرة.

وتطرق المحتجون على أوضاعهم إلى غياب العدل في توزيع المياه من بلدية لأخرى ومن حي لآخر، فتيبازة مقر الولاية على سبيل المثال يختلف بها التزوّد بالمياه عن بلديات أخرى فحتى الاختلاف يشمل أحياءها كالبلج وحي بن عودة.

أما البلديات التي صنفت منذ بداية الأزمة بالأكثر تضررا شأن سيدي راشد بتزويد يقوم على يوم بخمسة أيام انقطاع فقد تم تقليص المدة بها إلى يومين، لتظل كل من مناصر وسيدي اعمر، سيدي غيلاس، شرشال، فوكة وحجوط من أكثر البلديات تضررا من الانقطاعات طويلة المدى، في وقت يبقى التزوّد الليلي من أكثر ما يرهق المواطنين الذين أجبروا على تحمل مشقة غياب المياه الطويلة عن حنفياتهم، ليجدوا أنفسهم ينتظرون موعد قدوم المياه في الليل والسهر إلى أوقات متأخرة لملء ما يمكن تخزينه لتوفير هذه المادة الحيوية التي قد تنفد منهم في ظرف يومين أو ثلاثة ليضطروا مرة أخرى للتنقل من موقع إلى آخر بحثا عن المياه.

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برنامج استعجالي لحفر 15 تنقيبا عبر بلديات المسيلة

أحمد قرطي

انطلقت مؤخرا أشغال حفر عدة آبار عبر إقليم ولاية المسيلة، وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي المسطر في ظل التذبذب المسجل ونقص التزوّد بالمياه الصالحة للشرب، خلال السنوات الأخيرة، مع تفاقم في الأزمة التي أصبحت بمثابة الهاجس الحقيقي الذي يؤرق المواطنين والسلطات المختصة.

وحسب ما نشرته مديرية الموارد المائية والأمن المائي بالمسيلة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فإنه طبقا للبرنامج الاستعجالي الجديد لسنة 2021 المخصص لإنجاز 15 تنقيبا، فقد تم الانطلاق بشكل فعلي خلال الأيام القليلة الماضية في إنجاز 9 تنقيلات بوتيرة سريعة منها 5 في عاصمة الولاية، اثنان على مستوى حقل البيرين وتنقيب واحد في كل من أولاد دراج وآخر في برهوم.

واستنادً إلى ذات الجهات، فقد تم بالموازاة مع الشروع في عملية الحفر، تم توتيد التنقيبات المتبقية خلال الأيام الأولى من الشهر الحالي، وذلك في كل من عين الملح التي استفادت من تنقيبين اثنين، بينما تتوزع البقية في كل من بوسعادة، بن سرور، بني يلمان ومناعة.

وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي للعملية، من أجل ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين الذين عانوا مع التذبذب المسجل وتباعد مواعيد التزوّد بكميات غير كافية وصلت في الكثير من المرات مرة واحدة خلال 3 أسابيع وبكميات قليلة، فقد شدّد المدير الجديد المعين مؤخراً على رأس القطاع، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتزويد الورشات بالعتاد اللازم، وذلك بغية الانتهاء من الأشغال في أقرب وقت، ناهيك عن المتابعة الدورية للأشغال من طرف رئيس المشروع ورؤساء الفروع على مستوى الدوائر، وكذا المسؤول الأول بالولاية.

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إعادة فتح أسواق المواشي بالجلفة

س. ع

تقرّر إعادة فتح أسواق المواشي ابتداء من الفاتح أكتوبر الجاري، عبر كامل تراب ولاية الجلفة، مع الحرص على استمرار احترام البروتوكول الصحي لتفادي انتشار فيروس كوفيد-19، حسب بيان لمصالح الولاية.

وأوضح ذات البيان أنه “يتم ابتداء من 1 أكتوبر فتح أسواق المواشي عبر كامل إقليم ولاية الجلفة مع إلزامية احترام البروتوكول الصحي والتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات واستعمال المعقمات الكحولية وقياس درجة الحرارة لمرتادي الأسواق”.

كما تتضمن هذه الإجراءات أيضا “تنظيم الماشية في مساحات (مربعات) يتم رسمها ويراعى في ذلك احترام التباعد الاجتماعي”.

وجدّد ذات البيان الدعوة للمواطنين للإقبال بكثرة على حملات التلقيح التي تم إطلاقها في وقت سابق عبر كامل إقليم الولاية.

وسيساهم قرار إعادة نشاط أسواق المواشي، التي كانت قد أغلقت مع بداية الموجة الثالثة للوباء في شهر جويلية الماضي، في بعث الحركية التجارية بهذه الفضاءات التي يقدر تعدادها بـ 12 سوقا عبر كامل إقليم ولاية الجلفة .

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قدرة استيعابها 48 مترا مكعبا في الساعة

سوناطراك تتبرع بمحطة توليد الأوكسجين لمستشفيات ولاية غرداية

نذير توميات

تسلم مستشفى تريشين ابراهيم بغرداية، الأسبوع الفارط، محطة توليد الأوكسجين الطبي بطاقة استعابية تقدر بـ48 مترا مكعبا في الساعة من طرف شركة سوناطراك، التي أبت إلا أن تلبي نداء المصابين بداء كوفيد 19 ومحاولة تزويدهم بمادة الأوكسجين التي راح ضحية انعدامها منذ بداية الموجة الثالثة من هذا الوباء أرواح الكثير من الناس، ما أرهق مستشفيات الولاية وأتعب كاهلهم.

وستساهم هذه الكمية إضافة لكميات المحسنين السابقين من إنقاذ الكثير من المصابين بوباء كوفيد 19 الذين أضحوا بحاجة ماسة لهذه المادة الحيوية عبر مختلف مستشفيات الولاية.

وتتناسب هذه المبادرة الخيرية من شركة سوناطراك مع مختلف المساهمات الأخرى التي اعتادت الشركة تقديمها للجزائريين وخاصة في الأزمات والمناسبات والأعياد وهو ما ساهمت به في شهر رمضان، حيث أقدمت على توزيع 43 ألف قفة رمضانية لسكان ولاية المدية تحتوي على مختلف المواد الغذائية، ليس هذا فقط بل حسب ماذكرته مصادر “الشروق” أنها تشاطر موظفيها في مثل هذه المساهمات حيث دأبت مؤخرا على توزيع مبالغ مالية لمختلف عمالها لأجل شراء كبش عيد الأضحى المبارك، كل سنة وتحاول أن تساهم في زرع الخير في قلوب المواطنين الجزائريين.

ومن جهة أخرى استحسن والي الولاية هذا المبادرة لشركة سوناطراك، حيث ثمّن مجهوداتها الخيرية منوّها بروح التضامن والتكافل التي كانت لها في عدة عمليات تضامنية خلال فترة الجائحة وجميع الظروف والأزمات والمحن الأخرى.

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مصرع طفل وإصابة أخر بصعقة كهربائية بالوادي

يوسف رزاق سالم

لقي ليلة الجمعة إلى السبت، طفل مصرعه بحي سيدي عبد الله بعد إصابته بصعقة كهربائية، توفي على إثرها بعين المكان فيما نجا آخر من الموت المحقق ولم يصب إلا بجروح طفيفة.

وحسب شهود عيان، فإن الطفل المتوفي يبلغ من العمر 15 سنة، قدم من بلدية الرقيبة 40 كلم شمال بلدية الوادي، مع والدته لحضور حفل زفاف أقيم بالحي المذكور. وأضافوا، أن الضحية خرج للعب رفقة أحد الأطفال عمره 13 سنة، وقام بتسلق أحد الأعمدة الكهربائية يتعرض إلى صعقة كهربائية أردته قتيلا وظل معلقا لفترة من الزمن إلى غاية تدخل عناصر الحماية المدنية والتي نقلته جثة هامدة إلى مصلحة حفظ بمستشفى الوادي. وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث الأليم.

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حنفيات جافة منذ 50 يوما

غلق الطريق السيّار في المدية بسبب أزمة المياه

ب. عبد الرّحيم

أقدم العشرات من ساكنة منطقة الحلايلية وأحياء أخرى بمدينة قصر البخاري جنوب المدية صبيحة أمس على غلق الطريق السيّار شمال – جنوب بسبب أزمة المياه الخانقة التي تعيشها قصر البخاري التي تشهد غالبية أحيائها نقصا كبيرا في التزود بهذه المادة الحيوية، حيث تتزود غالبية الأحياء، بمعدل مرة واحدة في فترة تمتد من 12 إلى 20 يوما انطلاقا من منقب أم الريش بدلا عن نظام كدية آسردون الذي توقف بسبب ما يعرفه هذا الأخير من انخفاض كبير في منسوبه نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد هذا العام. في حين وصلت مدّة غياب الماء الشروب عن حنفيات ساكنة حي الزبرة 50 يوما كاملا والذي لم تجد الجزائرية للمياه حلاّ لتزويد قاطنيه بالماء سوى الصهاريج، ونظرا للكثافة السكانية المعتبرة لهذا الحي العريق بقصر البخاري فإنّ ذلك لم يعد كافيا.

وقد تدخل رجال الدرك الوطني لإقناع المحتجين بفتح الطريق في وجه مرتاديه، خاصة وأن الطريق حيوي ويشهد حركة كبيرة من جنوب البلاد إلى شمالها والعكس، حيث تم فتحه في الأخير، في حين يبقى الحل الجذري للمشكلة هو تساقط الأمطار وارتفاع منسوب مياه السدود، وما عداها فلن تكون سوى حلول مؤقتة وظرفية لن تعدو أن تتراوح بين تزويد السكان من منقب أم الريش، مع الحرص على عدم التأثير على بلديات أخرى تتزود هي الأخرى منه، وتدعيم حظيرة الصهاريج المخصصة لمواجهة الأزمة بمدينة قصر البخاري.

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كانت مخزنة داخل غرف تبريد

حجز 1500 قنطار من البطاطا في معسكر

قادة مزيلة

تمكن أعوان التجارة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والشرطة في ولاية معسكر الجمعة، من حجز قرابة 1500 قنطار من البطاطا، كانت مخزنة داخل غرف التبريد، بعضها غير صالح للاستهلاك البشري، بكل من بلديتي تيغنيف وتيزي في عمليتين منفصلتين.

العملية الأولى كانت ببلدية تيغنيف التي تم فيها حجز 970 قنطار من البطاطا كانت مخزنة بغرف التبريد لغرض المضاربة والاحتكار بغرض رفع ثمنها في الأسواق، حيث تمكن أعوان التجارة والشرطة والدرك لتيغنيف، من ضبط الكمية واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وببلدية تيزي تمكنت ذات المصالح من حجز 504 قناطير من البطاطا مشكوك في صلاحيتها، مخزنة هي الأخرى داخل غرف التبريد، حيث فتح تحقيق بشأنها مع اتخاذ ما يناسب من إجراءات تتبع عملية الحجز. وقال مدير التجارة لولاية معسكر سيف الدين لشخب للشروق، إن هذين النشاطين يدخلان ضمن عمليات تفتيش شاملة اشترك فيها أعوان التجارة والدرك الوطني والشرطة ومصالح الفلاحة، ومست لحد الآن 271 غرفة تبريد على مستوى الولاية، وهي لا تزال حسبه متواصلة تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وتحت مراقبة يومية لوالي معسكر، في مسعى للقضاء على مظاهر الاحتكار والمضاربة في هذه المادة الحيوية التي ارتفع ثمنها في الأسواق وناهز 100 دينار للكلغ.

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شاب يحاول قتل جاره ويدعي أن “جنية” حرضته

مريم. ز

عالجت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، وقائع ملف اعتداء خطير تعرض له شاب أصيب بعاهة على مستوى ساقه، من قبل جاره الذي وجه له ضربات قوية بواسطة سكين من الحجم الكبير، متظاهرا أنه متلبس بجنية طلبت منه فعل ذلك.

وردا على اسئلة المحكمة، اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، كما برر اعتداءه على الضحية بوجود مس شيطاني (جنية) دفعه للقيام بذلك، كونه كان يخضع في تلك الفترة لجلسات علاجية وتأزم وضعه بحلول شهر رمضان، أين انتابته نوبات من الصراخ داخل منزله فتدخل الضحية مطالبا إياه بالكف عن ذلك من دون علمه لسبب تلك النوبات واستفزازه، وبمرور أيام، استغل المتهم انشغال الجيران بالتحضير لاستقبال عيد الفطر وتهجّم عليه انتقاما منه، ثم أخفى السكين في حديقة الحي.

كما حاول المتهم التملص من مسؤوليته الجنائية بقوله أن تصرفه خارج سيطرته بسبب الجنية التي تتلبسه والتي طلبت منه فعل ذلك قبل أن تواجهه هيئة المحكمة بتقرير الخبرة الطبية التي تشير إلى أنه في كامل قواه العقلية. وأمام ما سلف ذكره من وقائع في الجلسة العلنية، التمس النائب العام توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم.

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وفاة 8 أشخاص في حوادث مرور خلال يومين

ق. م

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 418 آخرين بجروح مختلفة في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها المديرة العامة للحماية المدنية هذا السبت.

وأوضح المصدر أن غطاسي الحماية المدنية لولاية الجزائر قاموا من جهة أخرى بالتدخل من أجل انتشال ضحية مفقودة بتاريخ الـ29 سبتمبر 2021، كانت محصورة إثر ميلان باخرة برتغالية لنقل البضائع مسماة “إيفان ماديرة” على مستوى رصيف رقم 09 بميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى، مشيرا إلى ان هذا الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 55 سنة.

كما تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية سوق أهراس من أجل انتشال طفلين (02) من نفس العائلة (15 سنة و13 سنة) توفيا غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى الهيميسي بلدية أولاد مومن.

وفي مجال مكافحة حرائق الغابات، تمت الإشارة إلى أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من أجل إخماد 07 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة في كل من ولايات الجزائر وباتنة والمدية وورقلة وقسنطينة والمسيلة ووهران، علما بأن “أهم” حريق تم تسجيله على مستوى ولاية قسنطينة داخل شقة تقع بالطابق الرابع لبناية مكونة من طابق (أرضي +5) بالمدينة الجديدة علي منجلي بلدية الخروب.

وقد تسبب هذا الحريق في وفاة شخص يبلغ من العمر 79 سنة وإصابة 12 شخصا آخرين بصعوبة في التنفس جراء الدخان.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ117 عملية تحسيسية لفائدة مواطني مختلف ولايات الوطن تحثهم وتذكرهم بـ”ضرورة” احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.