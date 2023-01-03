أرضية رقمية لإحصاء الدكاترة البطالين لتسهيل توظيفهم

بداري يلتقي حاملي الماجستير والدكتوراه.. وهؤلاء يكشفون:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، خلال لقائه بممثلي حاملي الدكتوراه والماجستير عن استحداث منصة رقمية لإحصاء الدكاترة وحملة شهادة الماجستير من أجل إيجاد آليات لتوظيفهم .

واستقبل وزير التعليم العالي مساء الإثنين، ممثلين عن حاملي الدكتوراه والماجستير، حيث طمأنهم بشأن إيجاد حلول لقضية التوظيف التي دفعتهم للاحتجاج أمام مقر الوزارة، إذ سيتم وضع منصة لإحصاء المعنيين من حملة الدكتوراه والماجستير لتسهيل إيجاد حلول للقضية المطروحة من قبلهم.

وحسب بيان صادر من قبل حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير -تحوز الشروق نسخة منه- فقد تم استقبالهم من قبل الوزير كمال بداري بمقر الوزارة، إذ أكد في بداية الاجتماع بأنه لم يرفض استقبال الدكاترة وحملة شهادة الماجستير يوم 26 ديسمبر 2022، ولكن منعه من ذلك كثرة الارتباطات والأشغال الوزارية في ذات اليوم، ووعد الوزير -يضيف البيان – بنقل انشغالهم للسلطات العليا في البلاد، لاسيما أن التوظيف تضبطه قوانين الوظيف العمومي، ولا يتعلق فقط بقرار وزارة التعليم العالي.

وفي ذات الاجتماع، قدم ممثلو حملة الماجستير والدكتوراه مطلبهم للوزير والمتمثل في تأكيد التوظيف المباشر لهذه الفئة في الجامعات ومراكز البحث العلمي، كما تم طرح مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تطبيق هذا التوظيف المباشر عن طريق توظيف 150 أستاذ بكل مؤسسة جامعية والتي عددها 111 مؤسسة، مما يؤدي إلى توظيف 16650 أستاذ، بالإضافة إلى التوظيف في مراكز البحث المتواجدة عبر الوطن.