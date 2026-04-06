أكثر من نصف المرضى يتعاطون المخدرات…

إحصائيات مستشفى الأمراض العقلية بسيدي بلعباس تكشف

دق القائمون على المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية ناقوس الخطر، على هامش تنظيم أسبوع الوقاية من مختلف الأمراض، بعدما كشفت الأرقام على تسجيل نسبة أزيد من 50 بالمائة من المصابين بالأمراض العقلية من المدمنين على تعاطي مختلف أنواع المخدرات والهلوسات، من مختلف الفئات العمرية.

وكشف مدير المؤسسة، عبد الحميد عيدوني، أن الوضع أضحى يستلزم تجند جميع الجهات لكبح توسع ظاهرة الإدمان على تعاطي المخدرات في المجتمع، بعدما أشارت الأرقام المسجلة عن إحصاء نسبة 51 بالمائة من المرضى الذين يتم استشفائهم بالمؤسسة من الأشخاص الذين كان سبب إصابتهم بمختلف الأمراض العقلية إدمانهم على تعاطي مختلف أنواع المخدرات والأقراص المهلوسة.

مضيفا أن الخطر أصبح أكبر بعدما دلت الإحصائيات أن الإدمان على تعاطي المخدرات أصبح يشمل كل الفئات العمرية، بما فيها فئة تلاميذ المدارس الابتدائية، وهو ما أضحى يتطلب أكثر يقظة ومسؤولية من طرف الأولياء من أجل مراقبة أبنائهم وحمايتهم من خطر إقحامهم في عالم تعاطي المخدرات والإدمان عليها.

وفي الساق، حذرت “خيرة عيدوني” منسق بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية من تغاضي الأولياء عن التعجيل في التكفل بأبنائهم الذين تظهر عليهم أعراض تعاطي المخدرات، بحكم أن التستر على ذلك لأيّ داع، يزيد من درجة الخطر ويسير بالمدمن إلى درجة الإصابة بأمراض عقلية، وبالتالي، أصبح من ضروري كسر هاجس الخجل والخوف من رؤية المجتمع لإنقاذ الأبناء من هذه الظاهرة الخطيرة، التي أصبح الكل معني بمكافحتها كل واختصاصه ومجال نشاطه، تقول المتحدثة.