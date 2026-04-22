إيتوزا تطلق 7 خطوط نقل جديدة بالعاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا) عن إطلاق سبعة خطوط جديدة للنقل.

وأوضح بيان للمؤسسة، أنه تم تخصيص خمسة خطوط جديدة لبلدية السحاولة، تربطها بكل من محطة “02 ماي” (تافورة)، بن عكنون، أولاد بلحاج، مريجة وبابا علي، إلى جانب خطين اثنين لفائدة بلدية الدويرة، يربطانها بكل من دكاكنة وبن عكنون، انطلاقا من حي “3254 مسكن عدل” (الملعب).

وأشار المصدر ذاته إلى أن أوقات استغلال هذه الخطوط تمتد من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة والنصف مساء بداية من اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين جودة خدمة النقل العمومي وتسهيل تنقل المواطنين, لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.