إيقاف مباراة القمّة بين البرازيل والأرجنتين

أوقف الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا سهرة الأحد، مباراة القمّة بين البرازيل والأرجنتين قبل الآوان.

ولُعبت هذه المباراة في البرازيل، لِحساب تصفيات كأس العالم 2022 عن منطقة أمريكا الجنوبية.

وبعد مرور 5 دقائق فقط عن انطلاقها، تدخّل مُمثّلون عن السلطات الصحّية البرازيلية، وطالبوا بِإخراج 4 لاعبين أرجنتينيين من الميدان، بِحجّة خرقهم للوائح الصحّية المعمول بها في البرازيل.

وتنصّ الإجراءات على وجوب خضوع اللاعبين القادمين من بريطانيا لِحجر صحّي مدّته 10 أيّام (تفاديا لِنقل عدوى “كورونا”)، وهو ما لم يفعله الرّباعي الأرجنتيني الذي ينشط في بطولة إنجلترا.

وتوقّف المنتخبان إثرها عن التنافس فوق المستطيل الأخضر، وكادت الأمور تنحرف ويتحوّل الميدان إلى حلبة نزال، بعد توتّر أعصاب اللاعبين. مع الإشارة إلى أن النجمَين ليونيل ميسي ونيمار شاركا أساسيَين.

وانتظر الجميع لِفترة طويلة، قبل أن يُقرّر الحكم إيقاف المباراة نهائيا، وتأجيلها إلى تاريخ لاحق. عِلما أن النتيجة كانت تُشير إلى التعادل السلبي حين إيقافها.

وسيُدوّن حكم المباراة تقريرا يُرسله إلى “الفيفا”، التي تدرس “الملف”، وتتّخذ لاحقا قرارا نهائيا بِشأن هذا اللّقاء.

وتُجرى التصفيات في أمريكا اللاتينية بِمشاركة 10 منتخبات، وبعد 18 جولة (لُعبت لِحدّ الآن 7 جولات)، يتأهّل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال قطر 2022، ويلعب خامس الترتيب مواجهتَي السدّ مع مُمثّل منطقة أوقيانوسيا.