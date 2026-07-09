الجزائر وتشاد تبحثان تعزيز التعاون في مجال الصحة

آيت مسعودان يترأس اجتماعا ثنائيا مع نظيره التشادي

ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، رفقة اوزير الصحة العامة والوقاية لجمهورية التشاد، عبد المجيد عبد الرحيم مهامات، اجتماعًا بتقنية التحاضر عن بُعد، بحضور إطارات الوزارتين.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، خصص اللقاء “لبحث سبل تفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين البلدين ووضع خارطة طريق لتجسيدها، لاسيما في مجالات التكوين، ونقل الخبرات، والوقاية، والرقمنة الصحية، وتطوير تسيير المؤسسات الصحية، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الصحية بين البلدين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.”

وأشاد الطرفان بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وتشاد، مؤكدين حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى التطلعات المشتركة، لاسيما في القطاع الصحي الذي يُعد أحد أهم مجالات الشراكة بين البلدين.

لتناول الجانبان خلال الاجتماع التعاون الثنائي في مجال التكوين، عبر تنظيم برامج لفائدة الإطارات الصحية التشادية في التكوين الأساسي والتكميلي، وتبادل الخبرات في عدد من التخصصات الطبية، لاسيما أمراض القلب، وتصفية الكلى، وطب النساء والتوليد، وعلاج الإدمان، إلى جانب نقل التجربة الجزائرية في مجال زراعة الكلى والكبد.

كما تم التطرق إلى آفاق التعاون في مجالات الوقاية والرقمنة الصحية، حيث أبرز آيت مسعودان تجربة الجزائر في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا استعدادها لتقاسم خبراتها مع تشاد، في مجال الرقابة الوبائية، إلى جانب تعزيز التعاون في تطوير المنصات الرقمية، وتبادل الخبرات في تسيير المنظومات الصحية، خاصة في مجال تموين الأدوية وتسيير مخزونها، فضلاً عن إرساء برامج للتوءمة بين المؤسسات الصحية، وتنظيم زيارات متبادلة بين مسؤولي وإطارات القطاع الصحي لمتابعة تنفيذ برامج التعاون.