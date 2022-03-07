الرئيس تبون: الانقسام العربي ليس قدرا محتوما

لبنان تعلن المشاركة في قمة الجزائر

قال الرئيس عبد المجيد تبون، إن “الانقسام العربي ليس قدرا محتوما”، مؤكدا أن “الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية وما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية، تملي تعزيز سنّة التشاور والتنسيق”.

وشدد تبون في رسالة إلى نظيره اللبناني، ميشال عون، نقلها وزير الخارجية رمطان لعمارة، الاثنين، “لا شك أن الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية وما تواجهه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية، تملي علينا تعزيز سنّة التشاور والتنسيق، لاسيما أن جائحة كورونا حالت ولفترة طويلة دون انعقاد لقاءاتنا الدورية بصفة منتظمة”، وتابع: “وأنا على يقين أنكم تشاطرونني الرأي بأن هذا الوضع، على صعوبته، ليس قدرا محتوما. فلأمتنا العربية من المقدرات والإمكانات في النواحي كافة، ما يمكّنها من تجاوز مرحلة الانقسام التي تمر بها حاليا”.

وعرج الرئيس تبون، في رسالته التي نقلتها الرئاسة اللبنانية، عن القمة العربية التي ستقعد في وقت لاحق من هذه السنة، حيث قال “تسعى الجزائر التي ستتشرف باستضافة القمة العربية المقبلة، لتكثيف جهودها قصد توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام، وكسب رهان الدفع بالعمل العربي المشترك خدمة لقضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتحقيقا لتطلعات شعوبنا التواقة للوحدة في كنف الاستقرار والتعاون والتضامن بما يضمن مكانة لائقة لأمتنا على الساحة العالمية”.

ونبه الرئيس تبون في الرسالة إلى دور لبنان في إنجاح القمة، بقوله “ولنجاح هذا المسعى، فإننا نعوّل كثيرا على دعمكم الأخوي، بحكم تجاربكم الثرية ومكانتكم الخاصة في العالم العربي نتاج حرصكم الشخصي المعهود ومواقفكم البناءة، وبالنظر كذلك للمسؤوليات التي سيتولاها بلدكم الشقيق على مستوى هيئات جامعة الدول العربية”.

وعن تاريخ انعقاد القمة العربية، قال لعمامرة “لدى الجزائر اقتراح بناء على ما قرره رئيس الجمهورية على أساس التحضير الجيد ماديا وسياسيا، من خلال ما يقوم به شخصيا من زيارات لدول عربية شقيقة، وفي الوقت نفسه من خلال هذه الزيارة التي تدخل في الإطار نفسه، كما الزيارات التي أقوم بها للدول العربية حاملا رسائل خطية من قبل رئيس الجمهورية”، موضحا “أما في ما يتعلق بتحديد التاريخ، فذلك سيكون تحت رئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عند اعتلائه رئاسة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالمبادرة الكويتية المتعلقة بالحوار اللبناني- الخليجي، وهل سيكون هناك “تصفير” للمشاكل بين الدول العربية لإنجاح قمة الجزائر، أجاب لعمامرة “لقد زرت لبنان مؤخرا كما أن الرئيس عبد المجيد تبون قام بزيارة رسمية إلى الكويت الشقيق واستمعنا إلى ما تفضل به إخواننا في الكويت من شرح حول هذه المبادرة المباركة التي نؤيدها ونتمنى لها النجاح. ونعتقد أن الساحة السياسية اللبنانية تأخذ هذه المبادرة على محمل الجد ونحن متفائلون في هذا الصدد”.

وفيما يتعلق بمشاركة سوريا في القمة العربية، اكتفى لعمامرة، قائلا: “جزء من المشاورات يدور حول هذا الموضوع”.

من جانبه، نوه الرئيس اللبناني عون، بالعلاقات اللبنانية-الجزائرية واصفا إياها بـ”علاقات أخوة عميقة وصلبة”، وأعرب عن أمله في أن تنجح الجزائر في تنظيم القمة العربية، مؤكدا أن لبنان سيكون في مقدمة الدول التي ستشارك فيها فور تحديد موعدها.